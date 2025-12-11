Catanzaro scuole chiuse il 15 dicembre per lavori sulla condotta Alli–Santa Domenica
Sospensione dell’acqua a Catanzaro il 15 dicembre: chiusura scuole e aree coinvolte per lavori urgenti sulla condotta Alli–Santa Domenica
Intervento straordinario sulla rete idrica: cosa succede il 15 dicembre e quali quartieri resteranno senz’acqua
Il Comune di Catanzaro informa che, a causa di lavori urgenti sulla condotta idrica Alli–Santa Domenica, sarà necessaria una sospensione del servizio idrico per consentire la riparazione di alcune perdite rilevate lungo la rete e migliorare la distribuzione dell’acqua nelle zone servite.
L’intervento, comunicato all’Ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili da Sorical, è classificato come improrogabile.
La sospensione dell’erogazione inizierà dalla tarda serata di domenica 14 dicembre e proseguirà fino al pomeriggio di lunedì 15 dicembre.
A causa dell’impatto su numerosi quartieri, il Comune ha disposto la chiusura delle scuole situate nelle aree coinvolte.
Zone interessate dalla sospensione dell’acqua
I disservizi interesseranno ampie aree della città, in particolare:
- Quartiere Gagliano, Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia
- Mater Domini, via Campanella, Sant’Antonio
- Siano Chalet, via dei Tulipani, Santo Janni
- Catanzaro Nord (via Luigi Rossi, via Indipendenza, via Cortese, San Leonardo, via Schipani)
- Centro città (via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina)
- Fondachello, Samà, viale dei Bizantini, Sala, via Conti Falluc
- Campagnella, Parco dei Principi
- Via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto
La sospensione coinvolge migliaia di residenze e attività commerciali. Le famiglie sono invitate a organizzarsi provvedendo alle scorte d’acqua necessarie.
Chiusura delle scuole a Catanzaro: elenco completo degli istituti interessati
Per garantire sicurezza e continuità didattica, le scuole situate nelle zone coinvolte rimarranno chiuse lunedì 15 dicembre.
Ecco l’elenco aggiornato degli istituti comunali e provinciali.
Scuole comunali
IC MATER DOMINI – IC NORD EST – MANZONI
- Campanella – Infanzia e Primaria, Viale T. Campanella 125
- Giorgio Gaber – Infanzia e Primaria
- Cavita – Infanzia, via Barlaam da Seminara
- Dominianni – Infanzia, via Orti
- M. De Lorenzo – Primaria, via Orti
- A. Giglio – Primaria, via Gravina
- Materdomini – Secondaria I grado, plesso “Lampasi” via A. Frangipane
- Materdomini – Secondaria I grado, plesso “Lampasi” via Orti
- Siano Nord – Infanzia, via Ferdinandea 6
- Siano Nord – Primaria, via Regina Madre
- Siano Sud – Primaria, via Ferdinandea
- Siano – Secondaria I grado, via Ferdinandea
IC PATARI – RODARI – PASCOLI – ALDISIO
- Aldisio – Infanzia e Primaria, via De Gasperi 4
- Laura D’Errico – Primaria e Infanzia, Viale De Filippis
- “G. Pascoli” – Secondaria I grado, via Mario Greco 31
- Rodari – Infanzia e Primaria, via Broussard 3
- Gagliardi – Infanzia, via Carbonari-Stadio
- Gagliardi – Primaria, via Mottola d’Amato
- G. Patari – Secondaria I grado, via Daniele 17
CONVITTO GALLUPPI
- Fontana Vecchia – Infanzia, via Fontana Vecchia
- Catanzaro Carbone – Materna, Corso Mazzini 51
- Piano Casa – Materna, via Mattia Preti
- Galluppi – Primaria, Corso Mazzini 51
- Maddalena – Primaria, Corso Mazzini 51
- Piano Casa – Primaria, via U. Boccioni
- Secondaria I grado, Corso Mazzini 51
IC CZ SALA – S. MARIA MILANI – PRETI
- Infanzia Santo Ianni – Contrada Santo Janni 68
- Infanzia Samà – via D.M. Pistoia
- Infanzia Campagnella – via L. Da Vinci
- Infanzia Sant’Anna – via Fiume Mesima
- Infanzia Cava – via Ancinale
- Primaria Cava – via Ancinale
- Primaria Fiume Neto – via Fiume Neto 31
- Primaria Samà – via Domenico Marincola Pistoia
- Primaria Campagnella – via L. Da Vinci
- Primaria Sant’Anna – via Fiume Mesima
- Secondaria I grado – Traversa degli Angioini
- Infanzia “Via XXVIII Ottobre”, via Monsignor Apa
- Secondaria I grado – Plesso “Mattia Preti”, via S. Michele
Altre strutture
- CPIA
- Scuola Infanzia “G. Pepe”
Istituti provinciali
- Convitto Nazionale “P. Galluppi” – Liceo Classico
- IIS “Siciliani – De Nobili”
- IIS “V. Emanuele II – Chimirri”
- IIS “Grimaldi – Pacioli – Petrucci – Ferraris – Maresca” (eccetto plessi Pacioli e Petrucci)
- ITTS “E. Scalfaro”
- Polo Didattico Caridi
- Polo Didattico Carcerario I.P.M.
Indicazioni utili per residenti e famiglie
- Preparare scorte d’acqua per le necessità essenziali.
- Limitare i consumi nella fascia precedente alla sospensione.
- Consultare i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti sui tempi di ripristino.
