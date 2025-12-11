Cerca

Catanzaro

Catanzaro scuole chiuse il 15 dicembre per lavori sulla condotta Alli–Santa Domenica

Redazione
Catanzaro scuole chiuse il 15 dicembre per lavori sulla condotta Alli–Santa Domenica
Sospensione dell’acqua a Catanzaro il 15 dicembre: chiusura scuole e aree coinvolte per lavori urgenti sulla condotta Alli–Santa Domenica

Intervento straordinario sulla rete idrica: cosa succede il 15 dicembre e quali quartieri resteranno senz’acqua

Il Comune di Catanzaro informa che, a causa di lavori urgenti sulla condotta idrica Alli–Santa Domenica, sarà necessaria una sospensione del servizio idrico per consentire la riparazione di alcune perdite rilevate lungo la rete e migliorare la distribuzione dell’acqua nelle zone servite.

L’intervento, comunicato all’Ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili da Sorical, è classificato come improrogabile.

La sospensione dell’erogazione inizierà dalla tarda serata di domenica 14 dicembre e proseguirà fino al pomeriggio di lunedì 15 dicembre.

A causa dell’impatto su numerosi quartieri, il Comune ha disposto la chiusura delle scuole situate nelle aree coinvolte.

Zone interessate dalla sospensione dell’acqua

I disservizi interesseranno ampie aree della città, in particolare:

  • Quartiere Gagliano, Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia
  • Mater Domini, via Campanella, Sant’Antonio
  • Siano Chalet, via dei Tulipani, Santo Janni
  • Catanzaro Nord (via Luigi Rossi, via Indipendenza, via Cortese, San Leonardo, via Schipani)
  • Centro città (via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina)
  • Fondachello, Samà, viale dei Bizantini, Sala, via Conti Falluc
  • Campagnella, Parco dei Principi
  • Via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto

La sospensione coinvolge migliaia di residenze e attività commerciali. Le famiglie sono invitate a organizzarsi provvedendo alle scorte d’acqua necessarie.

Chiusura delle scuole a Catanzaro: elenco completo degli istituti interessati

Per garantire sicurezza e continuità didattica, le scuole situate nelle zone coinvolte rimarranno chiuse lunedì 15 dicembre.

Ecco l’elenco aggiornato degli istituti comunali e provinciali.

Scuole comunali

IC MATER DOMINI – IC NORD EST – MANZONI

  • Campanella – Infanzia e Primaria, Viale T. Campanella 125
  • Giorgio Gaber – Infanzia e Primaria
  • Cavita – Infanzia, via Barlaam da Seminara
  • Dominianni – Infanzia, via Orti
  • M. De Lorenzo – Primaria, via Orti
  • A. Giglio – Primaria, via Gravina
  • Materdomini – Secondaria I grado, plesso “Lampasi” via A. Frangipane
  • Materdomini – Secondaria I grado, plesso “Lampasi” via Orti
  • Siano Nord – Infanzia, via Ferdinandea 6
  • Siano Nord – Primaria, via Regina Madre
  • Siano Sud – Primaria, via Ferdinandea
  • Siano – Secondaria I grado, via Ferdinandea

IC PATARI – RODARI – PASCOLI – ALDISIO

  • Aldisio – Infanzia e Primaria, via De Gasperi 4
  • Laura D’Errico – Primaria e Infanzia, Viale De Filippis
  • “G. Pascoli” – Secondaria I grado, via Mario Greco 31
  • Rodari – Infanzia e Primaria, via Broussard 3
  • Gagliardi – Infanzia, via Carbonari-Stadio
  • Gagliardi – Primaria, via Mottola d’Amato
  • G. Patari – Secondaria I grado, via Daniele 17

CONVITTO GALLUPPI

  • Fontana Vecchia – Infanzia, via Fontana Vecchia
  • Catanzaro Carbone – Materna, Corso Mazzini 51
  • Piano Casa – Materna, via Mattia Preti
  • Galluppi – Primaria, Corso Mazzini 51
  • Maddalena – Primaria, Corso Mazzini 51
  • Piano Casa – Primaria, via U. Boccioni
  • Secondaria I grado, Corso Mazzini 51

IC CZ SALA – S. MARIA MILANI – PRETI

  • Infanzia Santo Ianni – Contrada Santo Janni 68
  • Infanzia Samà – via D.M. Pistoia
  • Infanzia Campagnella – via L. Da Vinci
  • Infanzia Sant’Anna – via Fiume Mesima
  • Infanzia Cava – via Ancinale
  • Primaria Cava – via Ancinale
  • Primaria Fiume Neto – via Fiume Neto 31
  • Primaria Samà – via Domenico Marincola Pistoia
  • Primaria Campagnella – via L. Da Vinci
  • Primaria Sant’Anna – via Fiume Mesima
  • Secondaria I grado – Traversa degli Angioini
  • Infanzia “Via XXVIII Ottobre”, via Monsignor Apa
  • Secondaria I grado – Plesso “Mattia Preti”, via S. Michele

Altre strutture

  • CPIA
  • Scuola Infanzia “G. Pepe”

Istituti provinciali

  • Convitto Nazionale “P. Galluppi” – Liceo Classico
  • IIS “Siciliani – De Nobili”
  • IIS “V. Emanuele II – Chimirri”
  • IIS “Grimaldi – Pacioli – Petrucci – Ferraris – Maresca” (eccetto plessi Pacioli e Petrucci)
  • ITTS “E. Scalfaro”
  • Polo Didattico Caridi
  • Polo Didattico Carcerario I.P.M.

Indicazioni utili per residenti e famiglie

  • Preparare scorte d’acqua per le necessità essenziali.
  • Limitare i consumi nella fascia precedente alla sospensione.
  • Consultare i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti sui tempi di ripristino.

