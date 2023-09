"Catanzaro Sette Bellezze”: Il successo di un viaggio alla scoperta della propria città

In un affascinante viaggio attraverso le strade di Catanzaro, si è conclusa con un ottimo risultato in termini di partecipazione, la serie di tours guidati denominata "Catanzaro Sette Bellezze". Questa iniziativa, organizzata dalle guide turistiche locali Antonella, Mario e Tommaso con la preziosa collaborazione dell'associazione "Catanzaro è la mia città" e della Proloco di Catanzaro, ha lasciato un segno tangibile nell'animo dei catanzaresi, riaccendendo il desiderio di conoscere a fondo le meraviglie della propria città.



Grazie alla esperta conduzione delle guide, i visitatori hanno avuto l'opportunità di immergersi in una serie di itinerari che hanno svelato i segreti di Catanzaro, una città intrisa di storia, arte e cultura, ricca di monumenti storici, architetture affascinanti, piazzette e vicoli nascosti, vedute e panorami mozzafiato.



L'iniziativa ha dimostrato quanto sia importante il ruolo delle guide turistiche locali nel promuovere il turismo sostenibile e consapevole nella propria città. Offrendo approfondimenti storici e aneddoti intriganti, struggenti storie d’amore e valorose gesta cavalleresche, le guide hanno saputo accendere la curiosità e il senso di appartenenza dei partecipanti, trasformando una semplice visita in un'avventura emozionante e istruttiva e valorizzando tanti tesori posti sotto gli occhi di tutti, ma troppo spesso trascurati nella frenesia quotidiana.



Un elemento che ha reso l'esperienza ancora più speciale è stata la partecipazione attiva dei catanzaresi, che si sono mostrati desiderosi di approfondire la propria conoscenza della città in cui vivono. Hanno dimostrato un affetto sincero per le tradizioni locali, per la cucina tipica e per le storie tramandate di generazione in generazione. Questa voglia di scoprire e condividere il proprio patrimonio culturale è stato il cuore pulsante di "Catanzaro Sette Bellezze".



Concludendo, l'iniziativa "Catanzaro Sette Bellezze" ha segnato un grande successo per la comunità catanzarese. Ha dimostrato che l'amore per la propria città e la volontà di conoscerla meglio sono fondamentali per mantenere vivo l'orgoglio e il senso di appartenenza. Un plauso va a tutte le guide turistiche, all'associazione "Catanzaro è la mia città" e alla Proloco di Catanzaro per aver contribuito a rendere questo viaggio indimenticabile, lasciando un segno indelebile nel cuore dei catanzaresi.