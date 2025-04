Catanzaro, si lavora per riscattare il rumeno Ilie

Il forte centrocampista giallorosso, arrivato in prestito a gennaio, potrebbe essere riscattato dal Nizza ma il costo dell’operazione è di circa 3 milioni

Rares Ilie, rumeno classe 2003, è approdato al Catanzaro nel mercato invernale e fin da subito il ragazzo della nazionale under 21 ha dimostrato di avere grandi doti tecniche oltre ad un’ottima visione di gioco e capacità di smarcare il compagno.

Nonostante non sia stato chiamato in causa con continuità da mister Caserta, Ilie ha comunque attirato su di sé l’attenzione dei tifosi giallorossi che gli hanno riconosciuto le indubbie qualità di cui è dotato.

È un giocatore duttile che può occupare sia la mediana sia la trequarti fungendo da mezzala di spinta o da trequartista.

Dal momento del suo arrivo in prestito dal Nizza, ha disputato prevalentemente spezzoni di gara partendo dal 1’ solo in qualche circostanza.

Le sue capacità non son passate inosservate e il DS Polito, che lo segue da diversi anni, conosce bene quanto può essere utile alla causa Catanzaro.

Da qui i tentativi di riscattare il calciatore nonostante l’operazione preveda un costo di circa 3 milioni.

A questa cifra, che sarebbe la più alta che la società giallorossa andrebbe a sborsare nel corso della sua storia, si deve aggiungere un ingaggio che attualmente è di Ligue 1 ma che dovrà essere proporzionato ai parametri previsti per la Serie B, leggermente più bassi.

Il DS e l’entourage del calciatore stanno lavorando in questa direzione e non è escluso che il riscatto del giovane talento rumeno possa essere definito nel breve-medio termine, rappresentando così una delle operazioni più importanti in prospettiva.

foto US Catanzaro 1929

Maurizio Martino