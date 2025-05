Catanzaro, spaccio di cocaina da un banco di ortofrutta: due arresti

Tempo di lettura: ~2 min

CATANZARO – Vendevano cocaina da un banco ambulante di ortofrutta. È questa la clamorosa scoperta fatta dalla Polizia di Stato, che ha portato all’arresto di un uomo e una donna, entrambi fermati in flagranza mentre prelevavano alcune dosi da un nascondiglio nei pressi della bancarella.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catanzaro hanno notato uno strano via vai intorno al banco, situato in un’area frequentata del capoluogo calabrese. A destare sospetti, il comportamento di alcune persone già note come assuntori di sostanze stupefacenti, che si avvicinavano con movimenti rapidi e si allontanavano subito dopo, senza acquistare alcun prodotto ortofrutticolo.

Insospettiti dalla scena, i poliziotti hanno deciso di intervenire con un controllo mirato, riuscendo a individuare l’esatto punto in cui era nascosta la droga. Il sequestro ha riguardato 97 grammi di cocaina, già confezionata in 73 dosi pronte per lo spaccio. La sostanza era occultata con cura nelle vicinanze del banco, probabilmente per facilitarne il recupero rapido e discreto.

Durante l’operazione, i due presunti spacciatori sono stati colti sul fatto mentre si accingevano a prelevare parte della merce per una probabile vendita. Subito arrestati, sono stati portati in Questura e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il GIP del Tribunale di Catanzaro, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari.

L’episodio ha destato sorpresa e preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, evidenziando ancora una volta come il fenomeno dello spaccio possa insinuarsi anche nei contesti più insospettabili, camuffandosi dietro attività apparentemente innocue.