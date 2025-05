Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catanzaro, tre giovani arrestati con due chili di hascisc: dosi pronte per lo spaccio

La droga era nascosta in uno zaino: fermati dai Carabinieri della stazione Bellamena durante un controllo sul territorio

CATANZARO – Due chili di hascisc suddivisi in dosi pronte per essere vendute. È quanto hanno trovato i Carabinieri della stazione di Catanzaro Bellamena durante un’operazione di controllo del territorio che ha portato all’arresto in flagranza di tre giovani residenti nella provincia.

Il sequestro è avvenuto nel corso di un pattugliamento ordinario. I militari, insospettiti dall’atteggiamento dei tre ragazzi, hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e veicolare. All’interno di uno zaino, nascosto con cura, sono stati rinvenuti circa 2 chilogrammi di hascisc già confezionati in dosi pronte per lo spaccio.

Arresti convalidati: due ai domiciliari

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata e verrà ora sottoposta ad analisi tecniche approfondite per verificarne composizione e grado di purezza. Su disposizione del GIP del Tribunale di Catanzaro, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica coordinatrice delle indagini, è stata disposta la convalida degli arresti.

Per due dei giovani coinvolti è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per il terzo sono ancora in corso ulteriori accertamenti.

Sicurezza e prevenzione al centro dell’intervento

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo straordinario del territorio, messo in atto dai Carabinieri per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i più giovani.

Grazie alla tempestività e all’esperienza degli agenti, è stato possibile bloccare un’importante quantità di droga prima che potesse essere immessa nel circuito della microcriminalità locale, contribuendo così a rendere più sicure le strade del capoluogo calabrese.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti