CalcioMercato. Catanzaro: Ufficiale "inequivocabile". Ecco DI Piazza: è fatta, in giallorosso…

CATANZARO, 21 GEN - Ormai non ci sono dubbi. Matteo Di Piazza è pronto a sposare il progetto Catanzaro. L’attaccante si appresta a lasciare Catania e la società giallorosso anticipa, in qualche modo, l’ufficialità dell’operazione pubblicando sulla propria pagina Facebook ufficiale una foto di Piazza Matteotti recante la scritta “Un anagramma QUASI perfetto…”.“Un anagramma QUASI perfetto…”

Matteo Di Piazza, nato a Partinico (Palermo) il 1° gennaio 1988. Cresciuto nel nostro settore giovanile, l’atleta siciliano ritorna sotto l’Etna quasi tredici anni dopo la sua ultima gara e la sua ultima rete con la squadra dell’Elefante nel campionato Primavera: nell’aprile 2006, schierato tra i titolari in occasione di Catania-Palermo 2-2, firmò il provvisorio 2-0.



Nelle ultime due annate in archivio, la talentuosa punta ha conquistato altrettante promozioni in Serie B: nel 2018 con il Lecce, siglando 10 reti; nel 2017 con il Foggia, collezionando 6 gol in 16 gare da gennaio alla fine del torneo e vincendo con i compagni la Supercoppa di Lega Pro.



Contribuì anche all'esaltante exploit della Pro Vercelli nel 2010/11 e nel 2011/12, garantendo un prezioso apporto per balzare dalla Seconda Divisione Lega Pro alla B. Nel corso della carriera, Di Piazza ha indossato anche le maglie del Savoia, del Vittoria (ben 17 centri nel 2007/08), del Südtirol, del Rimini, del Siracusa, del Gubbio, del Benevento, dell’Akragas e del Vicenza. Il neo-rossazzurro, che indosserà la maglia numero 32, sosterrà domani il primo allenamento agli ordini di mister Sottil.