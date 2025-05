Catanzaro: un giovane delfino è stato ritrovato spiaggiato sulla costa

Tempo di lettura: ~2 min

Catanzaro un delfino è stato trovato spiaggiato sulla costa. Intervento immediato dei volontari per tentare il salvataggio.

Catanzaro Lido, 25 maggio 2025 – Una scena toccante ha scosso la tranquillità del quartiere marinaro di Catanzaro: un giovane delfino è stato ritrovato spiaggiato sulla riva, attirando l’attenzione di bagnanti e operatori del mare.

Il cetaceo, apparso in evidente stato di difficoltà, è stato notato da alcuni cittadini nelle prime ore della mattina, lungo la spiaggia sassosa a ridosso del lungomare. L’allarme è stato lanciato prontamente, attivando una rete di volontari esperti, tra cui biologi marini e sub locali, che si sono mobilitati per prestare assistenza all’animale.

Tra loro anche una subacquea professionista, immortalata in una foto che sta rapidamente facendo il giro dei social, mentre tenta di proteggere il delfino adagiato su un telo a pois, nel tentativo di mantenerlo umido e calmo. «Abbiamo fatto il possibile», ha dichiarato visibilmente provata, «ma in questi casi ogni minuto è cruciale».

Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto, che ha provveduto a transennare l’area e a monitorare le condizioni dell’animale. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, il delfino non è riuscito a riprendere il largo. Saranno gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Calabria a chiarire le cause dello spiaggiamento.

Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di un esemplare disorientato a causa di disturbi legati all’inquinamento acustico o a problemi di salute. Negli ultimi anni, infatti, episodi di questo tipo si stanno verificando con maggiore frequenza anche nel Mediterraneo.

L’accaduto ha scosso profondamente la comunità locale, da sempre legata al mare e alla sua fauna. Molti residenti hanno espresso solidarietà e gratitudine ai volontari intervenuti. «Queste immagini ci ricordano quanto sia fragile l’equilibrio della natura», ha commentato un cittadino del quartiere marinaro.

