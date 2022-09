Catanzaro. VVF: La volontaria Marchio Teresa evita strage "esplosione furgone quartiere lido"

CATANZARO, 19 GEN - La volontaria Marchio Teresa del comando dei vigili del fuoco di Catanzaro, che aveva appena terminato il servizio presso il palazzetto del Corvo, vista la colonna di fumo si è avvicinata e si è accorta dell'imminente pericolo. Ha avuto la prontezza di far allontanare curiosi e le persone che erano in prossimità del furgone in modo repentino. Effettivamente 4 minuti dopo c'è stata l'esplosione.



La stessa avrebbe potuto provocare danni molto più gravi alle persone. Ha avuto la prontezza e l’intuizione di capire qual’era il pericolo dovuto alle bombole presenti nell’interno del furgone per cui ha messo in sicurezza la zona facendo allontanare, urlando e trascinando le persone ad allontanarsi. Fortunatamente questo è successo prima che avvenisse l'esplosione del mezzo.

Segue aggiornamento

Marchio Teresa: Ritengo comunque che la mia azione non abbia nulla di eccezionale ma è la semplice e naturale conseguenza di formazione continua ed esperienza pluriennale che mi ha permesso di intuire il pericolo evolutivo, e il rischio ad esso associato, agendo rapidamente e con estrema determinazione e freddezza