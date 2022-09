Catanzaro, XII Mostra Nazionale Bonsai dal 16 al 18 settembre

Catanzaro, capitale del bonsai e suiseki. È quello che accadrà in occasione della Mostra nazionale nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 settembre nella suggestiva ambientazione del Parco della biodiversità mediterranea del capoluogo di regione.

L’evento, organizzato dalla locale Associazione Bonsai e Suiseki “Perla dello Jonio”, quest’anno celebra la XII edizione, rappresentandosi ormai come uno tra i più importanti del settore in Italia grazie ad un lavoro appassionato, competente, sistematico e professionale portato avanti da molti anni dal sodalizio guidato da Nicola Gallelli.

La manifestazione vanta il prestigioso patrocinio dell’Ambasciata del Giappone in Italia che, fra l’altro, sarà concretamente visibile a Catanzaro nella giornata del 17 settembre attraverso la presenza del Vice Capo Missione, Min. Hirota Tsukasa, accompagnato dal Capo ufficio culturale e stampa, la dottoressa Mariko Shikakura, a suggellare una reale attenzione a questa Mostra da parte dell’ambasciatore nipponico, il quale ha pure concesso l’istituzione di un trofeo intitolato “Premio dell’Ambasciatore del Giappone” che sarà assegnato da una giuria indipendente alla migliore pianta della categoria “Macchia mediterranea”. Altri soggetti che hanno patrocinato la Mostra sono il Ministero delle Politiche Agricole, l’Istituto Giapponese della Cultura, il Consiglio Regionale della Calabria, la Provincia di Catanzaro, il Comune di Catanzaro, l’IBS- Collegio Nazionale Istruttori e l’Associazione Italiana Amatori Suiseki. Il vice-ambasciatore parteciperà inoltre alla premiazione che si terrà alle ore 21:00 al ristorante Buvette del palazzo provinciale.

Obiettivo della Mostra è diffondere la conoscenza del Bonsai (“albero coltivato in vaso”) e dei Suiseki (“pietra lavorata dall’acqua”): vere e proprie espressione d’arte realizzate dall’abilità di appassionati che riescono a fondere nelle loro opere naturali la cura botanica o la ricerca geologica con la filosofia estetica. In sintesi, si tratta di opere dell’uomo di bellezza naturale e artistica, tramandate a noi da una lontana cultura orientale. Un modo per entrare in contatto con la natura, nel rispetto dello scorrere delle stagioni e del tempo.

Il capoluogo calabrese ha dunque il privilegio di ritrovarsi per tre giorni sotto i riflettori degli appassionati della materia di tutta Italia, e non solo. La manifestazione sarà ricca di eventi, con un ampio percorso espositivo, conferenze, presentazioni, dimostrazioni teorico-pratiche, performance: per i visitatori sarà come essere portati nell’antico Giappone per ammirare esemplari di piante arcaiche, contemplare la composizione visionaria di pietre, conoscere i Yukata, gustare i tè orientali, praticare l’Origami, introdursi allo Yoga. Un programma assai ricco e utile non solo per gli appassionati che giungeranno a Catanzaro, ma per quanti vogliano avvicinarsi alla conoscenza di questo mondo così affas