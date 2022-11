Catanzaro zona pineta Giovino incendio Roulotte. Sul posto Vvf e Polizia di stato

CATANZARO, 04 NOV. - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa mattina alle 8.20 circa in loc. Giovino nel quartiere marinaro di Catanzaro per incendio Roulotte.

Interessata dal rogo una roulotte dismessa situata all'interno della pineta.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito evitando il propagarsi delle fiamme alla vegetazione circostante.

Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza. Non risultano danni a persone. Accertamenti in corso circa l'origine del rogo.