Cattura di latitante ricercato per droga e riciclaggio in festa di compleanno nella locride

Un ricercato per droga e riciclaggio preso dalla guardia di finanza di Reggio Calabria"

Nella Locride, un latitante è stato catturato mentre festeggiava il suo compleanno. L'identità del latitante non è stata resa nota, ma era oggetto di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Trento.

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno sorpreso l'uomo insieme ai suoi familiari durante la celebrazione del compleanno. Questo individuo era riuscito a sfuggire alla cattura lo scorso maggio nell'ambito di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Trento, con il supporto del personale dello Scico e sotto la supervisione della Procura distrettuale trentina.

L'inchiesta coinvolgeva un totale di 47 soggetti, di cui 26 di nazionalità estera provenienti da Colombia, Marocco, Albania e Siria.

In base alle indagini condotte, l'uomo è accusato di far parte di un'associazione per delinquere a carattere transazionale, il cui scopo era il riciclaggio di denaro derivante dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti a favore dei cartelli sudamericani. Questo avveniva attraverso una complessa rete di broker internazionali.

Va notato che le indagini che hanno portato alla scoperta di questa organizzazione sono state possibili grazie alla cooperazione internazionale giudiziaria di 27 paesi esteri, tra cui gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, la Spagna e la Colombia, oltre ai canali di cooperazione internazionale di polizia.