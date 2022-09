Cc Le Vele, divampa furgone Venditore ambulante. Intervento dei Vvf

MONTEPAONE 22 MAG - Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta alle ore 20.00 circa, nel parcheggio del centro commerciale Le Vele in località Montepaone Lido per incendio autofurgone. L'automezzo interessato un furgone Iveco Daily, parcheggiato in prossimità del piazzale antistante il centro commerciale e di proprietà di un venditore ambulante di oggettistica in ceramica e vasellame. Intervento dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento del rogo ed alla messa in sicurezza del sito.

Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Sul posto Carabinieri del comando compagnia di Soverato per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni a persone.