Celebrata da S.E. Mons. Claudio Maniago la VI Giornata Mondiale dei Poveri

Ieri, domenica 13 novembre, in occasione della VI Giornata Mondiale dei Poveri, alle ore 11:00, presso la parrocchia “Mater Domini” di Catanzaro, l’Arcivescovo S.E. Mons. Claudio Maniago ha presieduto la Celebrazione Eucaristica e, a seguire, ha visitato una delle strutture della Fondazione “Città Solidale”, dove ha condiviso il pranzo con le persone fragili ospitate in essa.

Durante la Celebrazione, l’Arcivescovo ha ribadito che, come ogni domenica, ci ritroviamo insieme per vivere un incontro con Qualcuno, per fare esperienza di Qualcuno, ovvero Gesù Cristo. “In questa domenica in particolare – ha affermato il pastore –, vogliamo sentirci più poveri, perché Gesù si è fatto povero, lui che era ricco si è fatto povero per amore. È proprio questa la frase evangelica scelta dal Santo Padre nel suo messaggio per la VI Giornata Mondiale dei Poveri: “Gesù Cristo si è fatto povero per voi” (cfr. 2 Cor 8,9). Allora tutti siamo poveri, non solo coloro che non hanno denaro”. Tutti abbiamo bisogno che ci venga ricordato quanto è preziosa la nostra vita agli occhi di Dio e anche come vivere in modo più giusto, per poter trovare il modo per esprimerci.

Quella di oggi è una “giornata che ci segna, – ha ricordato mons. Maniago – ci richiama e ci aiuta a capire che dobbiamo costruire un mondo più giusto, cominciando dalla propria casa, dalle relazioni che viviamo, e a guardare le persone con gli occhi di Dio, in quanto possiedono una vita preziosa. Ognuno si deve sentire chiamato in causa, senza delegare, nel prendersi cura dei poveri, nei quali c’è Cristo stesso, perché neanche un capello del loro capo vada perduto”.