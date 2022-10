Champions League. Barcellona-Inter 3-3. Ecco il commento post-partita del tecnico Inzaghi: "una grandissima partita, sapevamo di dover avere coraggio" Le parole del tecnico nerazzurro al termine di Barcellona-Inter

Tre gol segnati al Camp Nou e una partita da Inter, giocata con concentrazione e aggressività. Al termine della sfida contro il Barcellona, mister Simone Inzaghi ha parlato della prestazione della sua squadra:

"Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una grandissima partita contro un avversario di assoluto valore. Abbiamo creato tanto, sofferto quando c'era da soffrire. Vincendo avremmo chiuso un girone difficilissimo con due giornate di anticipo. Adesso pensiamo al campionato poi faremo in modo di regalare la gioia della qualificazione davanti ai nostri tifosi. Sapevamo di dover avere coraggio, conosciamo le qualità del Barcellona ma non abbiamo mai rinunciato a giocare. Nel primo tempo abbiamo creato tanto poi è arrivato il gol ma ho detto ai ragazzi di restare tranquilli perché sapevamo di poter fare male e creare occasioni importanti. Avevamo solo due attaccanti a disposizione, Dzeko e Lautaro stanno giocando tantissimo ma hanno fatto una grandissima gara. l pareggio poteva essere vittoria ma adesso abbiamo l'occasione davanti ai nostri tifosi di poter centrare la qualificazione del girone più difficile della Champions. Se mi aspetto un San Siro tutto esaurito? Da quando sono qui l'apporto dei nostri tifosi non è mai mancato, sono sicuro che sarà così anche contro il Viktoria Plzen, ma ora pensiamo prima alle due gare di campionato".

Barella Mvp e Lautaro show: "che spirito, grande inter!"

Le parole dei protagonisti del match del Camp Nou, terminato 3-3

L'Inter pareggia 3-3 sul campo del Barcellona e sale a quota 7 punti nel Gruppo C della Champions League. Un pari ricchissimo di colpi di scena, che apre alla squadra di Inzaghi la possibilità di centrare l'accesso agli ottavi con una vittoria contro il Plzen, mercoledì 26 ottobre alle 18:45 a San Siro

Dopo il match sono tante le reazioni a caldo dei protagonisti. Da Lautaro, ancora in gol al Camp Nou come nel 2019 e autore di una grandissima prova, con anche l'assist per Gosens, a Barella, votato MVP del match. Poi le interviste anche a Gosens, autore del momentaneo 2-3, e a André Onana.

“Abbiamo affrontato una squadra fortissima come il Barcellona in uno stadio che era come un'arena. Ma abbiamo sentito anche i nostri tifosi: ci sono sempre, li ringraziamo. Abbiamo capito che era un momento di difficoltà per noi, ci siamo guardati in faccia e abbiamo messo quello che c'era da mettere. Chi è qui da più anni fa di tutto, insieme ai giocatori di esperienza come Mkhitaryan, per trascinare tutti. Dobbiamo lottare tutti, a partire dagli attaccanti, oggi l'abbiamo fatto con una prestazione incredibile. Il gol? Arriva quando meno te lo aspetti, l'ho sempre detto. Ho cercato sempre e comunque di dare il mio contributo. È arrivato anche un assist e sono contento per Robin perché si impegna sempre tantissimo in allenamento e se lo merita.”

BARCELLONA ‑ INTER 3‑3

Incredibile partita al Camp Nou: l'Inter va sotto, poi va in vantaggio 1-2 e 2-3. Lewandowski pareggia nel recupero. Con una vittoria contro il Plzen la squadra di Inzaghi sarà qualificata agli ottavi

BARCELLONA-INTER 3-3

Marcatori: 40' Dembélé (B), 50' Barella (I), 63' Lautaro (I), 82' Lewandowski (B), 89' Gosens (I), 92' Lewandowski (B)

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto (19 Kessie 73'), 3 Piqué, 24 Eric Garcia, 17 Marcos Alonso (28 Balde 73'); 8 Pedri, 5 Busquets (21 de Jong 64'), 30 Gavi (11 Ferran Torres 83'); 22 Raphinha (10 Fati 64'), 9 Lewandowski, 7 Dembélé. A disposizione: 26 Inaki Pena, 36 Tenas, 18 Jordi Alba, 29 Casado, 32 Torre. Allenatore: Xavi.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni (15 Acerbi 85'); 2 Dumfries, 23 Barella (14 Asllani 85'), 20 Calhanoglu (8 Gosens 76'), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (36 Darmian 67'); 9 Dzeko (12 Bellanova 76'), 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 40 Botis, 5 Gagliardini, 33 D'Ambrosio, 42 Curatolo, 45 Carboni, 50 Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

Ammoniti: Lautaro (I), De Vrij (I), Dembélé (B), Mkhitaryan (I) Note: espulso Simone Inzaghi al 96' Recupero: 4' - 7'

Arbitro: Marciniak (POL). Assistenti: Sokolnicki, Listkiewicz (POL). Quarto ufficiale: Musiał (POL). VAR: Kwiatkowski (POL). Assistente VAR: Attwell (ENG). (inter.it)