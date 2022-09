Champions League: Poker dell’Atalanta a Valencia. Premier, coronavirus: rimandata City-Arsenal

Champions League: Poker Ilicic a Valencia, Atalanta ai 4/i Premier, primo stop per coronavirus: rimandata City-Arsenal

BERGAMO, 11 MAR - Con un poker di Ilicic, l'Atalanta supera 4-3 in Spagna il Valencia e conquista i quarti di Champions. Avanti anche il Lipsia, che ha battuto 3-0 il Tottenham di Mou. Stasera i ritorni degli ottavi Liverpool-Atletico e Psg-Dortmund.



I calciatori italiani e spagnoli chiedono però il rinvio delle competizioni europee a causa dell'emergenza coronavirus. E in Italia l'Aic vuole lo stop anche agli allenamenti. In Premier primo stop con l'annullamento di City-Arsenal prevista oggi.

VALENCIA-ATALANTA 3-4 (Highlights)

3' su rig., 43' su rig., 71' e 82' Ilicic (A), 21' e 51' Gameiro (V), 67' Ferran Torres (V)

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Diakhaby (46' Guedes), Coquelin, Gayà; Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Rodrigo (79' Florenzi), Gameiro. All. Celades

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon (44' Zapata), Freuler, Gosens; Pasalic (83' Tameze); Ilicic, Gomez (78' Malinovskyi). All. Gasperini

Ammoniti: Coquelin, Diakhaby, Kondogbia e Wass (V), Freuler (A)

In un momento in cui l'Italia ha poco da festeggiare, l'Atalanta squarcia il silenzio di Valencia onorando il nostro Paese con un risultato sportivo straordinario. Un poker di Ilicic vale alla squadra di Gasperini la vittoria in un Mestalla a porte chiuse, che significa il passaggio ai quarti di finale di Champions. La squadra ha dedicato questa impresa alla città di Bergamo ("Non mollare") e il club ha raccomandato ai tifosi di restare a casa evitando assembramenti in città, all'aeroporto o a Zingonia.

Gasperini

Al termine della partita, Ilicic e compagni si sono messi in posa davanti alle telecamere per festeggiare la vittoria (e il passaggio del turno), sventolando una maglietta bianca con la scritta: "Bergamo è per te. Mòla mia"!

È finita a Valencia: l’Atalanta vince e vola ai quarti di finale di Champions League

Cala il sipario sul ‘Mestalla' e si accende la festa dell'Atalanta, che grazie a questa vittoria centra uno storico accesso ai quarti di finale di Champions League. Protagonista assoluto della serata spagnola è stato Josip Ilicic: autore del poker che ha sotterrato il Valencia.

Grande serata per Josip Ilicic: imprendibile per i difensori del Valencia. L'attaccante di Gasperini ha segnato la sua quarta rete (il 21esimo gol in stagione) e messo ormai il sigillo sul passaggio del turno della Dea.