Charlie Gnocchi l'11 giugno a Roma per presentare il suo libro "Boh!"

Una domenica pomeriggio all’insegna del divertimento e della solidarietà: l’11 giugno a Roma - presso il Centro Commerciale L’Arca di Capena - Charlie Gnocchi presenta il libro Boh!.

Alle ore 17 il noto conduttore radiofonico e artista, fratello dell’attore Gene Gnocchi, coinvolgerà i presenti in una presentazione spettacolo conviviale e interattiva, accompagnato dal cantautore e musicista Francesco Arpino.

Scritto a quattro mani con Fabris Kahn, il libro Boh! di Charlie Gnocchi è una raccolta di mille domande tra deficienza naturale e intelligenza artificiale. Come scrive il fratello Gene Gnocchi nella prefazione “diciamoci la verità: uno dei massimi piaceri della vita è farsi i fatti degli altri con delle domande intriganti e inopportune. Però a volte, quando uno ne ha proprio bisogno, non ha sottomano un manuale di domande. Ecco perché ne abbiamo scritto mille per voi. Vi serviranno per tutta la vostra esistenza, con le nostre domande troverete l'amore, la fortuna, la salute, qualche amico e vi farete anche qualche risata”.

L’ evento di presentazione, gratuito e aperto al pubblico, si concluderà con il firmacopie del libro, che potrà essere acquistato presso il punto vendita Iper la Spesa del Centro Commerciale: per ogni libro acquistato 1 euro sarà devoluto alle zone alluvionate dell’Emilia Romagna.

“Siamo lieti di ospitare un artista come Charlie Gnocchi, per la sua professionalità e per la sua naturale empatia con cui riesce a comunicare al grande pubblico. Eventi come questo creano un valore aggiunto al Centro Commerciale Arca di Capena, da sempre apprezzato per i numerosi servizi e la varietà di offerta merceologica”, sottolinea Maggiorino Maiorana, proprietario del Centro.

Per maggiori informazioni: arcadicapena.com

BOH! Mille domande tra deficienza naturale e intelligenza artificiale

Di Charlie Gnocchi

Presentazione del libro

Domenica 11 giugno 2023, ore 17

Centro commerciale L’Arca di Capena

Ingresso gratuito e aperto al pubblico