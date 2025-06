Chiara Ragnini e il suo Sabato: il nuovo singolo in uscita il 5 giugno

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dopo il ritorno dello scorso marzo con L’effetto che mi fai, la cantautrice ligure Chiara Ragnini prosegue il percorso di pubblicazione del suo nuovo album Cuoresanto, in uscita nel 2026, con un secondo singolo dal sapore fresco ed estivo. Si intitola Sabato ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 giugno 2025.

Se L’effetto che mi fai raccontava il desiderio che ritorna, Sabato è una piccola fuga dolce dalla realtà: un brano dance pop elegante e leggero, solare ma con venature malinconiche, che accompagna l’inizio dell’estate con delicatezza e intensità.

Qui il videoclip: https://bit.ly/chiara-ragnini-sabato-yt

Il brano si avvale delle preziose collaborazioni con il cantautore Edoardo Chiesa, qui in veste di raffinato chitarrista elettrico, e con Dario La Forgia, che firma un basso profondo e rotondo a sostegno dell’arrangiamento.

“Sabato è la voglia di lasciarsi andare, anche solo per una sera, anche solo per gioco” – racconta Chiara – “È nato da un’urgenza emotiva, ma si è vestito in modo leggero, con quella grazia che cerco sempre nelle mie canzoni: raccontare momenti intensi senza urlare, con la forza del dettaglio e della mia sensualità”.

A sostenere il brano, anche un videoclip intimo e ironico, girato in stile domestico ma con una precisa cifra estetica: Chiara canta in playback con gli occhiali da sole, indosso un costume da bagno, distesa su un fenicottero rosa gonfiabile, tra le pareti bianche di un set che profuma di backstage. Un’immagine leggera e disinvolta, che gioca con la sua femminilità e sensualità.

“È la mia rinascita artistica e personale” – confida Chiara – “Dopo anni in cui sono sempre stata percepita come la cantautrice elegante e misurata, ho sentito il bisogno di portare a galla anche un’altra parte di me: quella più istintiva e più femminile”.

Appuntamento, dunque, in radio e nei digital store.

CHIARA RAGNINI

Da anni attiva sulla scena indipendente, Chiara Ragnini è stata ospite lo scorso anno di Vinicio Capossela, duettando con l'artista nelle sue tappe genovesi del tour; è andata in onda live su RAI Radio2 e RAI Radio Tutta Italiana e su RAI2 nel format E Viva il VideoBox!.

Ospite più volte del Club Tenco, negli anni ha condiviso il palco anche con I Pirati dei Caruggi, Milano 5.0, Omar Pedrini, Vittorio De Scalzi, Dolcenera e molti altri. Collocata fra gli artisti del "Dizionario dei Cantautori e Cantautrici del Nuovo Millennio" di Michele Neri e recentemente inserita fra le cantautrici più interessanti nel nuovo libro di Paolo Talanca "Musica e parole. Breve storia della canzone d'autore in Italia", ha tre album, due EP e un disco live alle spalle e attualmente è al lavoro sul suo nuovo disco di inediti Cuoresanto, di imminente pubblicazione.

SABATO

Testo e Musica: Chiara Ragnini

Pubblicato da CREA Media

Data di pubblicazione: 5 giugno 2025

Voce, synth e beat: Chiara Ragnini

Chitarra elettrica: Edoardo Chiesa

Basso: Dario La Forgia

Registrato presso Ithil World Studio - Imperia

Mixing e Mastering: Giovanni “Meniak” Nebbia

(Articolo segnalato da Antonello Ricca)

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti