Chiara Ragnini si toglie la maschera con il nuovo singolo In incognito

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

“In Incognito” è il nuovo singolo di Chiara Ragnini, terzo estratto dal disco Cuoresanto, attualmente in lavorazione e in uscita nel 2026. Il brano segue le pubblicazioni dei mesi scorsi dei precedenti singoli L’effetto che mi fai e Sabato, aggiungendo un ulteriore tassello al percorso emotivo e narrativo del nuovo progetto discografico.

Con “In Incognito” Chiara affronta uno dei temi più complessi dell’esperienza umana: il rapporto tra ciò che mostriamo e ciò che siamo. In un mondo in cui tutto sembra richiedere la polarizzazione anche della sfera emotiva, la canzone rivendica l’esistenza di una zona di mezzo fatta di sfumature, contraddizioni e fragilità che ci rendono profondamente umani. Le maschere che indossiamo, spesso per proteggerci, finiscono per soffocarci: solo quando cadono possiamo rivelare la nostra essenza con coraggio ed autenticità.

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=LBU0rnhIrKo

Anche il videoclip interpreta visivamente questo passaggio attraverso un forte contrasto estetico: un inizio in bianco e nero in cui Chiara, vestita di nero e con una maschera sul volto, si muove in uno spazio sospeso. Il punto di svolta arriva quando la maschera viene rimossa: l’immagine si apre al colore, simbolo di verità, vulnerabilità e rinascita.

“Troppo spesso restiamo impigliati a metà strada fra il bisogno di rivelare la nostra essenza e la paura del giudizio degli altri” rivela Chiara “Ho scelto, nella mia vita, di mostrarmi a nudo senza filtri, correndo il rischio e assumendomi le responsabilità di questa direzione. Le emozioni sono troppo importanti per restare soffocate a lungo: vanno lasciate fluire, sostenendo il nostro vero essere e donandoci al mondo per ciò che realmente siamo. La maschera, naturalmente, è un simbolo: in questo brano che profuma di malinconia, chi decide di levarsela di dosso sceglie la strada più importante, ossia il cammino verso la propria libertà”.

Musicalmente, il brano è attraversato da un equilibrio tra tensione e delicatezza: melodie sospese, parole trattenute, frasi che cercano un varco per rivelarsi senza filtri. È il racconto di un’emozione che lotta per emergere e di un’identità che, tra esitazioni e slanci, sceglie infine la verità. Il brano si avvale nuovamente delle preziose collaborazioni con il cantautore Edoardo Chiesa, qui in veste di raffinato chitarrista elettrico, e con il bassista Dario La Forgia.

Appuntamento, dunque, in radio e nei digital store.