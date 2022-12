Chiesa. Mons. Claudio Maniago Addio a Benedetto XVI “Semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore”

Chiesa. Mons. Claudio Maniago Addio a Benedetto XXVI “Semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore”

Pubblichiamo di seguito un estratto della lettera di S.E. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, ha inviato ai presbiteri invitandoli a pregare per Benedetto XVI.

“Tutti avrete appreso la notizia del ‘ritorno alla casa del Padre’ del Papa Emerito Benedetto XVI, dopo il lento aggravarsi del suo quadro clinico e del suo stato di salute, per il quale, accogliendo il monito di Papa Francesco e di tutta la Chiesa Italiana, più volte ci siamo uniti in preghiera nei giorni scorsi.

Non possiamo, in questo momento, non intonare il grazie a Dio per il suo fruttuoso, lungimirante e sapiente Pontificato, per il padre, il pastore, la guida amorevole, il teologo saggio che egli è stato per tutti noi e per il popolo cristiano”.

Rivolgendosi ai Presbiteri li ha, poi, invitati a curare le Celebrazioni Eucaristiche che si svolgeranno tra oggi e domani, avendo cura di inserire un’intenzione di suffragio per il defunto Papa Emerito e, in adiacenza del “Te Deum”, antico inno di ringraziamento, formulare una monizione, accompagnata da una orazione appositamente preparata.

“La presente – ha concluso l’Arcivescovo – mi offre anche l'opportunità di rivolgervi un rinnovato pensiero augurale da estendere alle vostre famiglie e comunità. Buon 2023 nella speranza e nella pace di Cristo!”