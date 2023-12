Cimeli maradoniani, il Maestro Schisano dona tastiera usata da Maradona a Antonio Luise

CASTEL VOLTURNO. Un nuovo esclusivo pezzo entra a far parte della collezione di cimeli maradoniani dell’imprenditore Antonio Luise. Questa volta si tratta di un oggetto molto caro al Dios, una tastiera che veniva usata dal musicista e compositore, Maestro Filippo Schisano, durante le feste organizzate da Diego Armando Maradona. All’ultima festa tenutasi a Pozzuoli, il dio del calcio la suonò per tutta la sera e dopo quella notte, Schisano ha deciso di non utilizzarla più, lasciando così intatte sui tasti le impronte della grande leggenda in terra: Maradona.



Schisano si è recato ieri, 6 novembre 2023, presso lo studio dell’imprenditore Luise, facendogli dono di questo pezzo prezioso con tanto di certificazione in cui si attesta l’esclusività dello strumento e l’intenzione di regalarla alla famiglia Luise, da anni legata affettivamente a Maradona. Il maestro, nonostante nel tempo abbia ricevuto importanti offerte per l’acquisto dello strumento, ha deciso di compiere questa donazione, proprio perché era a conoscenza della ricca collezione di cimeli di Luise, collezione che qualche tempo fa è stata protagonista di una mostra in Qatar. Ora, il nuovo cimelio di tipo musicale sarà esposto in teca alla prossima mostra che Luise sta organizzando.



“Sono felicissimo – commenta Antonio Luise - per aver ricevuto questo dono, anzi, sono commosso. Quello del maestro Schisano è stato un gesto ammirevole, che non mi sarei aspettato. Lui ha compreso l’affetto che io e tutta la mia famiglia nutrivamo prima ancora che per la leggenda del calcio, per la persona Diego Armando Maradona. Non ci sono parole per descrivere l’emozione che provo. Ringrazio pubblicamente il Maestro e non vediamo l’ora di veder esposta la tastiera alla prossima mostra”.