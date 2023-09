Comune Catanzaro: “Ritiro codice identificativo carta risparmio spesa" Tutti i dettagli

Carta risparmio spesa “Dedicata A Te” / settore Politiche Sociali invita i beneficiari a ritirare negli uffici di via fontana vecchia il codice identificativo

Il settore Politiche sociali di Palazzo de Nobili invita tutti i beneficiari, che non abbiano ancora attivato la carta “Dedicata a te”, a recarsi nella sede di via Fontana Vecchia per ricevere la comunicazione necessaria al fine di ritirare, negli uffici postali, la stessa card per l’acquisto di beni e alimenti di prima necessità. Gli utenti, già identificati dall’Inps, che risultano beneficiari del contributo di euro 382,50 possono presentarsi, muniti di documento di identità, per ritirare il codice identificativo della carta risparmio spesa secondo il seguente calendario: lunedì e mercoledì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30. Nel caso in cui il soggetto beneficiario (soggetto dichiarante della DSU) sia impossibilitato, è necessario essere in possesso della delega con la copia del documento di identità del soggetto delegato e del soggetto delegante. La mancata effettuazione del primo pagamento entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità della carta e la conseguente decadenza del beneficio.

Sono in totale 2114 le carte generate con riferimento ai beneficiari residenti a Catanzaro. Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, abilitati al circuito MasterCard, mentre solo presso gli esercizi convenzionati con il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) è possibile l’applicazione di un ulteriore sconto del 15% in favore dei possessori delle carte.

E’ possibile consultare liberamente la lista delle associazioni, aderenti alla promozione della misura, e degli esercizi commerciali impegnati all’applicazione della scoutistica, alla seguente pagina: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19559

Ulteriori informazioni possono essere reperite nella pagina dedicata sul portale del Comune all’indirizzo https://www.comune.catanzaro.it/carta-dedicata-a-te/.