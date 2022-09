Cinema: al MGFF premi a Laetitia Eido e Ivan Carlei. Visita di Jole Santelli

Cinema: al Magna Graecia premi a Laetitia Eido e Ivan Carlei. Visita di Jole Santelli. Proiettato "L'uomo del labirinto

CATANZARO, 07 AGO - E' iniziata con la visita del presidente della Regione Calabria Jole Santelli la sesta serata del Magna Graecia Film Festival. La Governatrice, è scritto in una nota, è arrivata nell'area porto "per complimentarsi con il direttore artistico Gianvito Casadonte per il successo del festival che rappresenta la manifestazione della ripartenza calabrese". "Siamo stati molto felici e onorati di accogliere la presidente Santelli - ha affermato sul palco Casadonte -. Da 10 anni il Magna Graecia Film Festival non riceveva la visita di chi governa la Calabria. È questo un segnale importante e la riprova dell'attenzione e della lungimiranza della presidente Santelli".

Durante la serata l'attrice Laëtitia Eïdo ha ricevuto la Colonna d'oro, realizzata dal maestro orafo Michele Affidato.

L'attrice franco-libanese è conosciuta a livello internazionale per il ruolo della dott.ssa Shirin El Abed nella serie israeliana "Fauda" su Netflix. Sul palco ha ringraziato il Magna Graecia Film Festival per il prestigioso riconoscimento sottolineando il suo amore per il cinema italiano. Una passione nata tanti anni fa che l'attrice aveva raccontato nel corso della masterclass, svoltasi nel pomeriggio nella sala del Complesso monumentale del San Giovanni.

Laëtitia Eïdo ha recitato in ruoli principali anche nella serie televisiva HBO Cinemax "Strike Back" e in "Borrowed identity" diretto da Eran Riklis. L'attrice sarà anche nel cast del nuovo film di Terrence Malick dal titolo "L'ultimo pianeta", di cui al momento si hanno pochissime informazioni, e spera di poter lavorare a breve nel cinema italiano.

Il premio per la serie tv è stato consegnato da Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro. Colonna d'oro anche per Ivan Carlei, direttore di Fiction Rai 1. Il premio, consegnato da Baldo Esposito, consigliere della Regione Calabria, e da Antonio Affidato, rappresenta un riconoscimento ad un calabrese arrivato a dirigere un settore così importante in Italia come quello della fiction. Targa per la danza al giovanissimo Marco Masciari, altro talento catanzarese che ha raggiunto i vertici della danza a livello internazionale. Premiato dal sindaco Sergio Abramo, Masciari ha ringraziato il suo maestro Francesco Piro e si è detto pronto ad affrontare le nuove sfide del futuro.

Da settembre il ballerino sarà alla Royal Ballet di Londra. La serata si è conclusa con la proiezione del film "L'uomo del labirinto" di Donato Carrisi, tratto da uno dei suoi bestseller, con protagonista Toni Servillo e Dustin Hoffman.