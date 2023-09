Come effettuare scommesse live sulle partite di CS:GO

CS:GO è uno degli eSport più importanti che si giocano a livello competitivo in tutto il mondo. Per chi non lo sapesse, CS:GO sta per Counter-Strike: Global Offensive. Questo sport offre molte opzioni di scommessa interessanti, e le scommesse live sono le più popolari https://powbet.com/it/live.

La qualità di ogni squadra dipende dalle qualità dei giocatori. La consapevolezza tattica e la prontezza di riflessi sono i due fattori chiave che distinguono i professionisti dai dilettanti.

Gli eSport sono in costante crescita in termini di popolarità e il numero di scommettitori che vi partecipano è enorme.

In questo articolo vi spiegheremo come scommettere su CS:GO e i mercati delle scommesse tra cui potete scegliere.

Che cos'è CS:GO?

Prima di tutto cerchiamo di avere una conoscenza di base del gioco. Senza conoscere le regole, non sarà possibile effettuare scommesse live accurate su CS:GO.

CS:GO è classificato come uno sparatutto in prima persona e il formato preferito nei tornei competitivi prevede due squadre di cinque giocatori.

Ci sono più round e varie mappe da giocare, con terreni e ambienti edificati diversi in cui combattere.

In questo formato, ogni squadra riceve un elenco di obiettivi da completare. Ci sono in totale due squadre: i Terroristi e i Contro-terroristi.

I primi devono piazzare e far esplodere le bombe o eliminare l'altra squadra per vincere. La seconda squadra deve disinnescare tutte le bombe o eliminare l'altra squadra per vincere.

La prima squadra a vincere un certo numero di round vincerà quella mappa. La prima squadra a vincere un certo numero di mappe vincerà l'intera partita. Ora che avete compreso le basi del gioco, possiamo addentrarci in come scommettere sulle partite di CS:GO.

Tutti i migliori mercati di scommesse per CS:GO

I migliori bookmaker che offrono eSports coprono di solito tutti i mercati principali, comprese le scommesse live. Molti di questi sono unici per gli eSport e anche per CS:GO stesso.

Questo è il caso di molti giochi di eSports. La natura unica di un gioco offre un lato diverso delle scommesse che gli sport tradizionali semplicemente non offrono.

Vediamo alcuni dei mercati comuni di CS:GO disponibili per gli scommettitori.

Vincitore della partita - Il mercato offerto per qualsiasi sport che richiede di pronosticare il vincitore della partita. CS:GO non è diverso. È sufficiente scommettere sulla squadra che si pensa vincerà.

Vincitore della mappa - Scommettere sul vincitore della mappa è più raffinato, poiché non è necessario indovinare il vincitore della partita. In una singola partita possono essere presenti diverse mappe, il che significa che si possono scegliere diverse opzioni.

Handicap sulle carte - È anche possibile piazzare handicap su una delle due squadre. Questo tipo di scommessa bilancia la partita. Date un vantaggio agli sfavoriti o date una montagna da scalare ai favoriti con un conteggio negativo delle mappe. È come un tipico handicap sportivo, ma in questo caso si scommette sulle mappe invece che sui gol o sui punti.

Punteggio corretto - Per ottenere quote maggiori, si può puntare a prevedere il punteggio finale esatto delle mappe vinte. In sostanza, si scommette sull'intera partita e sul numero di mappe che ciascuna squadra vincerà.

Totale mappe - Il totale delle mappe è un altro mercato di scommesse comune. Come il mercato over/under, si scommette sul numero di mappe che verranno giocate durante l'intera partita.

La buona notizia è che tutte queste opzioni sono disponibili anche per le scommesse live. Inoltre, è possibile effettuare scommesse live esclusive, come ad esempio chi registrerà il maggior numero di uccisioni.

I migliori tornei di CS:GO su cui scommettere

Il numero di eventi eSports cresce di anno in anno, ma ci sono date di spicco nel calendario durante tutto l'anno.

I seguenti tornei di CS:GO sono considerati i più popolari:

La ESL Pro League - Il campionato professionistico per squadre di CS:GO provenienti da America, Europa, Oceania e Asia. Il montepremi è di oltre 1.000.000 di dollari ed è considerato da molti come il più grande campionato di esports in assoluto.

I campionati CS:GO Major - Conosciuti come Major e forse il più grande evento CS:GO. Un totale di 24 squadre d'élite si sfidano ad eliminazione diretta e alla Grande Finale.

Blast Premier - Fondata nel 2020, la Blast Premier presenta le migliori squadre europee e nordamericane che si affrontano due volte l'anno, in primavera e in autunno.