Compass Quinto: cos'è e di cosa si occupa

Chi si è informato per un prestito con cessione del quinto probabilmente ha già sentito parlare di Compass Quinto. Per chi ancora non conosce questa realtà finanziaria del gruppo Mediobanca si tratta di una rete agenziale legata ovviamente al famoso Compass.

Compass Quinto è specializzata nella gestione della cessione del quinto una particolare tipologia di finanziamento pensata per dipendenti e pensionati. Tutta la rete è gestita da consulenti con elevate competenze, conoscenze e capacità del settore. Il brand Compass, d’altronde, non necessita di presentazioni. Si tratta di uno dei marchi più affidabili e sicuri in assoluto nel mondo finanziario.

Rivolgersi a Compass Quinto per prendere un appuntamento è ovviamente semplice e veloce. Si può farlo utilizzando il sito compassquinto.it o in alternativa ci si può rivolgere nella filiale più vicina presente sul territorio. In Italia sono presenti circa 30 punti vendita in aggiunta alle filiali del gruppo Compass Banca Spa.

Cos’è la cessione del quinto

La cessione del quinto è un finanziamento non finalizzato a tasso fisso che possono usufruire sia dipendenti statali, che dipendenti pubblici e privati e per i pensionati. Come si evince dal nome l’importo massimo della rata di rimborso del prestito non deve superare il valore di un quinto dell’importo totale dello stipendio o della pensione. Il rimborso del prestito avviene attraverso la trattenuta diretta sullo stipendio o sulla pensione da parte del datore di lavoro oppure da parte dell’Istituto Previdenziale. Con la cessione del quinto è possibile ottenere fino a 75mila euro con una durata massima del piano di ammortamento di 120 mesi. La durata minima, invece, è di 24 mesi.

La cessione del quinto con Compass Quinto

Come abbiamo detto con Compass Quinto ci sono una serie di vantaggi per chi richiede questo genere di prestito. Innanzitutto la richiesta è semplice e non è necessaria la presenza di un garante. Inoltre con Compass Quinto l’utente ha la possibilità di richiedere un anticipo immediato sulla cifra richiesta. Compass Quinto, inoltre, presenta un rimborso comodo che si svolge direttamente in busta paga oppure sul cedolino della pensione.

Uno dei vantaggi più interessanti di Compass Quinto è che la rata è fissa e non supera mai il 20% dello stipendio o della pensione. Inoltre è possibile rimborsare la cifra ottenuta fino a dieci anni.

Per i pensionati ci sono alcuni vincoli come l’età massima di 79 anni e di 85 anni alla scadenza del finanziamento. Inoltre la pensione deve avere un importo superiore a 507,42€ al netto della quota cedibile.

Compass Quinto, non solo cessione del quinto

Anche se l'attività principale della rete agenziale Compass Quinto è quella di fornire ai clienti soluzioni sul prestito con cessione del quinto, ci sono anche degli altri servizi di cui si occupano. Tra questi spiccano le delegazioni di pagamenti, ma anche le polizze assicurative rilasciate in modalità stand alone, le carte di credito, i vari mutui immobiliari e prestiti personali.

Una simile quantità di servizi offerti rende Compass Quinto perfetta per tutti coloro che vogliono rivolgersi a una struttura professionale e seria, in grado di fornire soluzioni per ogni esigenza.