Regime transitorio Reddito di Cittadinanza: novità e direttive del Comune di Catanzaro

Comune Catanzaro. Informativa del settore politiche sociali su regime transitorio Reddito di Cittadinanza

Il settore Politiche sociali del Comune di Catanzaro rende noto che è stato pubblicato, sul portale dell’ente, un avviso riguardante la disciplina transitoria per la fruizione del reddito di cittadinanza e relativa presa in carico dei servizi sociali.

In particolare, nel documento si specifica che tutti i nuclei familiari che registrano la presenza di almeno un minore a carico, almeno una persona con disabilità e almeno una persona con età pari o superiore a 60 anni continueranno a percepire il reddito di cittadinanza per tutto l’anno 2023, anche se non è avvenuta la presa in carico da parte dei servizi sociali.

Qualora, tali nuclei abbiano ricevuto la comunicazione di sospensione dal beneficio da parte dell’INPS, dovranno segnalarlo al Settore Politiche Sociali ai fini dell’attivazione della presa in carico. L’informativa riporta anche le indicazioni relative alla fascia di beneficiari dai 18 ai 59 anni - attivabili al lavoro e interessati dal nuovo supporto per la formazione e il lavoro - e agli altri nuclei con particolare disagio e vulnerabilità sociale, non avviabili al lavoro, e che devono essere presi in carico dai servizi sociali secondo le modalità riportate.