Frosinone, Comune di Paliano: termina la diatriba per la gestione del servizio idrico

PALIANO (FR), 27 novembre - E' appena giunto il comunicato stampa del Sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, sulla delicata vicenda inerente il passaggio di gestione proprio, del servizio idrico della cittadina, ad Acea Ato 5.

" Il nostro appello al Consiglio di Stato contro la consegna del servizio idrico ad Acea Ato 5 è stato respinto. Anche Paliano, ultima Città della Provincia che aveva in proprio la gestione dell'acqua, sarà gestita da Acea Ato 5. Così hanno deciso i Giudici sia dal Tar nel gennaio del 2018 e venerdì del Consiglio di Stato. La nostra battaglia legale è stata lunga e difficile. Ci siamo opposti come Amministrazione in tutti i gradi di giudizio, in ben 2 ricorsi al Tar di Acea ed appellandoci al Consiglio di Stato. A nulla è servito. Personalmente scrissi anche alla Raggi, Sindaco di Roma e proprietaria di Acea per richiedere il ritiro dei ricorsi in quanto sia lei sia il Movimento 5 stelle, di cui fa parte, si dichiarano fautori dell'acqua pubblica..(a chiacchiere come lo è, a chiacchiere questo Governo)..Ad oggi ancora non ho ricevuto risposta, probabilmente la nostra Città ed il suo Sindaco non la meritano! Ora si apre la fase del passaggio del servizio dove dovremo essere estremamente vigili tutelando al massimo i nostri concittadini e la fase delicata della nostra Amea, dove dovremo individuare una prospettiva di sviluppo economico alternativa a quella della gestione dell'acqua. Un lavoro difficile ma che affronteremo con coraggio e tenacia tenendovi costantemente informati."

Ringraziamo il Sindaco Alfieri.

Laura Fantini

fonte immagine paliano.impresarosso.it