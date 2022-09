Comuni Virtuosi. Sindaco Francesco Mauro: Vaccinazioni e le congratulazioni del Ministro Gelmini

Comuni Virtuosi. Sellia Marina: Vaccinazione a soggetti Fragili! e le congratulazioni del Ministro Gelmini

SELLIA MARINA, 17 MAG - In un solo giorno, nel Centro Vaccinale Territoriale di Sellia Marina, è stata somministrata la 1ª dose di vaccino antiCovid-19 a soggetti fragili!

Complimenti alla Task Force! Siete una squadra fortissima, animata da sentimenti di solidarietà e generosità!

Grazie, Asp Cz, Medici di Base, Infermieri, Operatori Socio Sanitari, Farmacisti, Avis Sellia Marina, Volontari, Comando Esercito Militare di Cz, Polizia Locale, Ass. Nazionale Carabinieri, Parrocchia SS. Rosario Sellia Marina, Gruppo Oratorio, Amministratori.



Anche una forte e solida collaborare all'iniziativa è stata data anche dal personale del Comando Esercito Militare di Catanzaro, il Sindaco a loro ha riservato particolari ringraziamenti.



Ma le belle notizie non finiscono QUI, Sellia Marina Bandiera Blu 2021.



Il sindaco Francesco Mauro: Con entusiasmo e soddisfazione, intendo condividere con Tutti Voi, le congratulazioni del Signor Ministro per gli affari regionali e le Autonomie On. Maria Stella Gelmini, per l'ottenimento della Bandiera Blu 2021:

di seguito testo integrale

"Caro Sindaco

desidero congratularmi con Lei per l'importante riconoscimento della "Bandiera Blu 2021" della Foundation For Environmental Education.

Non mi sfugge come tale risultato, per la molteplicità di parametri presi in considerazione dalla Giuria, sia il frutto di un impegno continuativo e determinato dell'Amministrazione Comunale e di un proficuo gioco di squadra di tutti i soggetti, istituzionali e non, che lavorano per migliorare la qualità e la sostenibilità dell'accoglienza.

Sono certa che tale meritato "premio", rappresenterà uno straordinario viatico per la imminente stagione turistica e un forte incoraggiamento per tutti gli operatori economici del Suo territorio, privati dalla lunga emergenza pandemica.



Ancora molti complimenti e grazie per il Suo lavoro. Cordialità"

Onorevole Maria Stella Gelmini.

Grazie Signor Ministro da parte Mia e della bella Comunità di Sellia Marina, con l'auspicio che un giorno potremmo essere onorati di accoglierLa come ospite gradito in mezzo a Noi!

Il Sindaco

Ing. Francesco MAURO