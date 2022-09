Comuni: Cassano aderisce bando messa in sicurezza territorio

CASSANO ALLO IONIO (CS), 12 GEN - Il Comune di Cassano allo Ionio, con atto approvato dalla giunta municipale, aderisce al Bando per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

"Con il deliberato - è scritto in una nota diramata dall'ufficio stampa del Comune - la giunta si è impegnata a predisporre gli interventi, a verificarne la fattibilità, controllarne l'efficacia, correggerne l'impianto nel costruttivo dialogo con la comunità di riferimento e a garantire la sostenibilità complessiva degli interventi nel rispetto degli obiettivi dell'Agenda 2030, nonché di inserire le opere in questione nel Piano biennale delle forniture e dei servizi 2021-2022 annualità 2021.

L'Ufficio tecnico comunale è stato incaricato di predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali per l'adesione all'iniziativa compreso l'eventuale affidamento di incarico a professionista esterno e l'ingegnere Luigi Serra Cassano, responsabile dell'area tecnica del Comune, è stato nominato Rup".