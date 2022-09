Comuni: sospeso Consiglio Trebisacce. Provvedimento emesso da Prefetto Cosenza dopo dimissioni sindaco

COSENZA, 12 AGO - Il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha sospeso il Consiglio comunale di Trebisacce e nominato commissario il viceprefetto in quiescenza Carlo Ponte. La sospensione è stata motivata dalle dimissioni del sindaco, Francesco Mundo, agli arresti domiciliari dal 13 luglio scorso nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari su presunte irregolarita' nella raccolta delle firme per la presentazione di una lista alle regionali del gennaio 2020. In un comunicato della Prefettura si afferma che la nomina del Commissario si é resa necessaria "sussistendo motivi di grave ed urgente necessità connessi all'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi elettivi comunali".