Comuni Virtuosi: Borgia – Un esempio di politica culturale attiva e partecipativa sotto la guida del Sindaco Elisabeth Sacco

Comuni Virtuosi. Borgia: virtuosismo culturale con il Sindaco Elisabeth Sacco

Il Comune di Borgia si distingue per la sua politica culturale innovativa e inclusiva, come dimostrato dalla recente presentazione della guida turistica "Conosci Borgia". Il progetto, curato dal Professore Salvatore Guerrieri e promosso dall'Assessore alla Cultura Virginia Amato, è un vero tributo alla ricchezza storica e naturale del comune.

La guida non è solo un elenco di luoghi da visitare, ma un invito a vivere Borgia attraverso le storie, i sapori e i colori descritti con passione. Si percepisce l'amore e il rispetto per la terra che emana da ogni pagina, grazie all'impegno di figure come Andrea Ussia, che con la sua maestria si è occupato dell'impaginazione, della copertina e della stampa, e della Professoressa Jessica Nobile, che con il suo intervento ha arricchito la presentazione.

Il sindaco Elisa Sacco, nella sua prefazione, paragona il suo ruolo a quello di una madre che parla dei suoi figli: un paragone efficace che sottolinea l'attaccamento emotivo di un primo cittadino verso il luogo che amministra. Questa guida è una dichiarazione d'amore per Borgia, un invito a scoprire non solo i luoghi ma anche l'anima di una comunità calorosa e accogliente.

Attraverso pagine vivide, si possono quasi sentire i profumi del mar Ionio e ammirare la bellezza del Parco Archeologico di Scolacium. La guida promette di essere una finestra aperta sulla storia, la cultura e le tradizioni di Borgia, ma soprattutto sul suo popolo, i veri custodi di quel calore umano che solo visitando si può pienamente apprezzare.

L'iniziativa del Comune di Borgia si rivela quindi non solo come un esercizio di promozione turistica, ma come un esempio di come la cultura e il patrimonio possano essere valorizzati e condivisi in maniera autentica e partecipativa. La politica culturale di Borgia, sotto la guida di Elisa Sacco e del suo team, diventa un modello di come l'amore per la propria terra possa tradursi in azioni concrete a beneficio di tutti, cittadini e visitatori.

La guida "Conosci Borgia" è un invito aperto da parte del sindaco e della sua amministrazione: venite a scoprire Borgia, lasciatevi avvolgere dal suo calore e innamoratevi di un luogo che ha tanto da raccontare e da offrire.

