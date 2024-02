Comuni Virtuosi. Simeri Crichi: una rinascita culturale con il Sindaco Davide Zicchinella e l'amministrazione

Dopo un decennio di chiusura, l'Antiquarium sta finalmente per riaprire le sue porte, grazie agli sforzi dell'Amministrazione guidata dal Sindaco Davide Zicchinella e alla terna commissariale che ha destinato le prime risorse per questo progetto.

L'Antiquarium, un autentico gioiello culturale ubicato in una chiesetta del XVIII secolo, era stato chiuso temporaneamente a causa del cedimento di una delle teche che custodiva importanti reperti archeologici. Tuttavia, questa chiusura temporanea si è protratta per ben due lustri, lasciando l'Antiquarium nell'oblio.

Nato grazie all'impulso dell'Archeoclub di Simeri Crichi durante la legislatura dell'Avv. Loiero, questo museo ospita reperti che spaziano dall'Età del Ferro fino alle Civiltà degli Enotri, dei Bretti, Greche, Romane e Bizantine. Questi reperti sono testimonianza dei numerosi siti archeologici presenti nel territorio del Comune di Simeri Crichi.

L'Amministrazione sta mettendo in atto una serie di interventi per garantire la riapertura al pubblico. Questi includono l'adeguamento dell'impianto di sicurezza, l'implementazione di sistemi di videosorveglianza, il ripristino delle teche e del pavimento, nonché la chiusura delle feritoie che consentivano l'accesso a volatili e animali vari.

La buona notizia è che l'Antiquarium dovrebbe riaprire realisticamente entro aprile, rendendo nuovamente fruibili i tesori storici e culturali della zona. Inoltre, si stanno pianificando nuovi e più ampi spazi espositivi, insieme a soluzioni tecnologiche innovative come tour virtuali, app dedicate e totem interattivi per promuovere il patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale di Simeri Crichi.

Questa iniziativa è solo l'inizio di un ambizioso progetto amministrativo per valorizzare le grandi potenzialità culturali della zona che sono rimaste inespresse per troppo tempo. Sarà interessante seguire i progressi futuri e vedere come questo contribuirà a arricchire la vita culturale di Simeri Crichi e ad attirare visitatori interessati alla storia e alla cultura della regione.