Comuni Virtuosi: Sindaco Gallelli presenta la rinascita urbana a Zagarise - Video

Presentata la rinascita urbana a Zagarise con l'inaugurazione della nuova Piazza del Popolo e Via Marconi Un progetto che intreccia comunità e innovazione, celebrando la visione del Sindaco Domenico Gallelli e il spirito indomito dei cittadini.

La riqualificazione urbana è un tassello fondamentale per la crescita e il benessere di una comunità, e il Sindaco Domenico Gallelli di Zagarise sembra aver colto nel segno con l'inaugurazione della nuova piazza del Popolo e via Marconi. Un progetto che, sebbene avviato nel 2018 dalla Regione Calabria sotto la guida del presidente Oliverio, trova oggi il suo compimento grazie all'impegno di una squadra affiatata e competente.

Non è solo l'aspetto estetico a beneficiare di tale opera, ma è l'intero tessuto sociale ed economico che riceve un impulso vitale. I commercianti e i cittadini di Zagarise, con la loro pazienza e comprensione, hanno dimostrato una forza e una coesione che meritano di essere celebrate. Dall'impresa COMAP ai titolari Giuseppe e Salvatore, fino all'architetto Carla Martire e all'ingegnere Berlingieri, tutti hanno contribuito a questo successo con dedizione e professionalità.

È giusto poi ricordare con affetto Carmine Pagliaro, una figura chiave del passato, le cui fondamenta etiche e lavorative continuano a vivere attraverso i figli. Questo progetto non è solo un tributo alla sua memoria, ma anche un simbolo di come le radici ben piantate possano sostenere la crescita futura.

Grazie a questo spirito di collaborazione, Zagarise può guardare avanti con fiducia, pronta a vivere la sua piazza come un luogo di incontro, di scambio e di vita comunitaria. Si tratta di un'opera che va oltre il cemento e la pietra: è il simbolo di una comunità che sa stare insieme e lavorare per il bene comune.

"SIAMO UN GRANDE POPOLO GRAZIE ZAGARISE" non è solo uno slogan, ma una verità tangibile, che risuona in ogni angolo della piazza e si riflette negli occhi di chi la vive ogni giorno. Un esempio di come, con il giusto governo e la collaborazione di tutti, si possano raggiungere grandi risultati.