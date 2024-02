Comunità Nuova": L'Edizione Quaresimale Arriva con un Nuovo Sostegno e Contenuti Innovativi!

In distribuzione da oggi, nelle parrocchie della diocesi, il nuovo numero cartaceo del periodico "Comunità Nuova" che ha da poco ripreso le pubblicazioni (anche nella versione on line con un nuovo sito) con il decisivo sostegno dell'Arcivescovo Claudio Maniago. Affiliato alla Federazione Italiana Settimanali Cattolici, il giornale si sta ponendo l’obiettivo di testimoniare un’editoria di prossimità. Il giornale, nella duplice versione digitale e cartacea, grazie al supporto dello staff dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, vuole raccogliere il recente invito rivolto ai direttori delle testate da Papa Francesco, di stabilire un significativo rapporto con gli operatori della comunicazione del territorio, proponendosi come realtà che desidera raggiungere le persone con attenzione, vicinanza e umanità.

La versione cartacea del periodico esce in concomitanza con l'inizio del cammino quaresimale. La stessa copertina introduce alla Quaresima e alla Pasqua ed è stata generata con l’utilizzo di un programma di intelligenza artificiale. Gli approfondimenti di questo numero sono riservati in modo particolare alla tematica dell'intelligenza artificiale (oggetto dei messaggi del Papa per la Giornata Mondiale delle Pace e per la Giornata delle comunicazioni sociali del prossimo mese di maggio), al Sinodo e all'apertura dell'Anno della preghiera in preparazione al Giubileo del 2025. Nella rubrica "Sguardi" viene riservato un focus sulle testimonianze valoriali ed esperienziali del Seminario "San Pio X" e di un giovane prete che racconta il vissuto dei primi anni di ordinazione. Nelle pagine di vita diocesana il diario dei principali appuntamenti che la Chiesa di Catanzaro-Squillace vive nel territorio. In questo numero vede la luce una nuova rubrica curata da Monsignor Maniago che risponde alle domande dei lettori: uno spazio di interlocuzione ed approfondimento destinato a crescere e che va destando curiosità tra i lettori. Spazio anche agli approfondimenti culturali con la presentazione del libro del mese (in questo numero l’analisi del rapporto tra Fabrizio De Andrè e la Sacra Scrittura) e il focus sui cosiddetti "tesori nascosti" del patrimonio artistico diocesano (in questo numero il "ciborio" della Chiesa dell'Addolorata di Serra San Bruno). Infine, la presentazione del logo realizzato dall’artista Massimo Sirelli per l’iniziativa del progetto “Cuore mio. Chi è forte ama più forte”, curato dalla Pastorale Giovanile diocesana.

Da segnalare, a partire da domenica prossima, la nuova rubrica “Il vangelo della domenica” che nasce dalla collaborazione tra il Servizio diocesano per l’animazione biblica e l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali. Ogni settimana un podcast, curato dai sacerdoti della diocesi, veicolerà la pagina del Vangelo, favorendo la presenza viva della Parola nell’ambiente digitale del territorio attraverso i canali della diocesi.