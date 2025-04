Conad Due Mari: i lavoratori non hanno mai aderito allo sciopero, SORINAT smentisce le falsità diffuse

Per non condizionare in alcun modo i lavoratori, nel pieno rispetto del loro diritto di aderire, o non aderire, allo sciopero abbiamo preferito replicare solo adesso all’articolo redazionale online comparso su LAMEZIAINFORMA ed IL LAMETINO il 12 aprile 2025 che riportava una serie di dichiarazioni palesemente non veritiere, ad iniziare dal soggetto sintattico cui sono riferite (“Le lavoratrici e i lavoratori del Conad di Lamezia Terme, presso il Centro Commerciale Due Mari...”).

1 - In realtà le “lavoratrici ed i lavoratori del Conad di Lamezia Terme, presso il Centro Commerciale Due Mari” vivono in armonia e serenità il rapporto di lavoro con SORINAT e non hanno mai confermato lo stato di agitazione, proclamato dalle OO.SS. in rappresentanza di una sparuta minoranza di loro iscritti (solo una decina di dipendenti, su 330, risulta avere partecipato all’assemblea sindacale di giovedì scorso nella quale è stato deciso lo stato di agitazione).

2 – Non è affatto vero quanto si vorrebbe far credere, con il proposito doloso di danneggiare l’immagine aziendale, e cioè che ci sarebbero “ritardi nei pagamenti che ormai perdurano da oltre due anni”, che “questa situazione” starebbe “mettendo a dura prova la vita quotidiana di chi, ogni giorno, affronta sacrifici enormi per far quadrare i conti”; che “a pochi giorni dalla Pasqua” i lavoratori sarebbero sottoposti “a forte stress” e dovrebbero “anche rinunciare allo stipendio, che è un diritto fondamentale”.

SORINAT paga sempre ogni mese la retribuzione, e non ha mai saltato una mensilità. Tra una mensilità di retribuzione e l’altra decorre sempre all’incirca un mese. Ciò che i sindacati lamentano strumentalmente (facendo credere falsamente che i dipendenti non sarebbero pagati da mesi ed avanzerebbero retribuzioni arretrate) è solo che il pagamento avviene non ogni 16 del mese, ma ogni 23 del mese (per i lavoratori non cambia nulla come cadenza mensile delle retribuzioni).

Ad ogni modo SORINAT si era impegnata ad anticipare progressivamente il pagamento della retribuzione mensile, ma ai sindacati non interessa.

3 – Non è assolutamente vero che i lavoratori verrebbero utilizzati in mansioni di pulizia in sostituzione dell’azienda di pulizie esterna. Alle lavoratrici ed ai lavoratori del Conad di Lamezia Terme, presso il Centro Commerciale Due Mari è stato solo chiesto di fare ciò che già fanno tutti i dipendenti degli altri punti vendita Conad di Lamezia Terme e tutti i dipendenti di tutti i supermercati: tenere pulita ed ordinata la propria postazione di lavoro e null’altro.

Mansioni che competono eccome, trattandosi di mansioni meramente accessorie ed essendo il minimo esigere che ognuno tenga pulito ed in ordine il proprio spazio di lavoro. La pulizia degli spazi comuni, dei servizi e di tutto il resto è affidata alle ditte di pulizia.

4 – Il vero ed unico motivo dello stato di agitazione è che SORINAT, da quando è subentrata nella gestione, applica, del tutto legittimamente, il CCNL CISAL – ANPIT, pienamente rispettoso dell’art. 36 Cost., al posto del CCNL confederale applicato dalla vecchia gestione prima che il supermercato fosse messo sotto sequestro (a seguito di indagini della Guardia di Finanza) e restasse chiuso dal febbraio 2021 con collocamento in CIGS di tutto il personale.

Per SORINAT, ma soprattutto per le lavoratrici ed i lavoratori, è meglio applicare rigorosamente, in modo trasparente e completo, il CCNL ANPIT-CISAL (applicato in tutti i supermercati gestiti da SORINAT senza alcun problema), piuttosto che applicare (solo sulla carta) il CCNL confederale, salvo poi abbattere il costo del lavoro e sfruttare i lavoratori con vari espedienti (finti part time, trattenute ingiustificate, sotto-inquadramenti, straordinari non pagati, pagamenti di importi inferiori di quelli portati in busta paga e simili trucchetti).

5 - SORINAT ha rilevato un ipermercato chiuso da anni, effettuato enormi investimenti per rilanciarlo, salvaguardando integralmente l’occupazione, garantito un futuro “alle lavoratrici ed ai lavoratori del Conad di Lamezia Terme, presso il Centro Commerciale Due Mari”, che, pertanto, contrariamente a quanto si asserisce nell’articolo, non hanno mai “confermato lo stato di agitazione” strumentalmente proclamato dai sindacati confederali per ragioni (di difesa di vecchie rendite di posizione) ben diverse da quelle strumentalmente addotte.

L’insuccesso dello sciopero è la riprova che lavoratrici e lavoratori non sono mai stati in stato di agitazione e vivono con serenità, serietà impegno e senso di appartenenza il rapporto di lavoro con SORINAT.