Concerto di beneficenza per la salute mentale al Teatro Politeama di Catanzaro

La giovane pianista Luna Costantini suona per l'inclusione e la sensibilizzazione sui disturbi mentali"

Il 3 novembre, il Cantiere Musicale Internazionale realizzerà un evento di beneficenza al Teatro Politeama di Catanzaro, in collaborazione con le associazioni Libellula AFASP, Progetto Gedeone ….. L’evento prevede un recital della giovane pianista Luna Costantini, allieva del corso di Alta Formazione Pianistica tenuto dal Maestro Roberto Giordano, proprio al Cantiere Musicale Internazionale. L’iniziativa ricade nel mese dedicato alla Salute Mentale. L’incasso del concerto verrà interamente devoluto ai laboratori organizzati nell’ambito del progetto FareInsieme RelAzione per l’inclusione, rivolti a ragazzi affetti da disturbi mentali.

La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla collaborazione e all’impegno delle due associazioni capofila dell’iniziativa, Libellula AFASP e Progetto Gedeone, nella figura dei due rispettivi presidenti, Dottoressa Natalia Barillari e Dottor Antonio Mangiafave, che così ha dichiarato: “La salute mentale necessita sempre più di attenzione, non bastano la giornata mondiale, ma tutti i giorni dobbiamo attivarci per continuare a sensibilizzare sullo stigma, bisogna avere il coraggio e la forza di passare dalle belle parole delle conferenze stampa ai fatti reali, siamo tutti chiamati a occuparci di chi ne ha più bisogno riabilitando alla socialità, a questo mirano le nostre attività culturali come i concerti che proponiamo”. Per la Dott.ssa Barillari l’obiettivo è “promuovere l’inclusione e superare i pregiudizi con una corretta informazione sui disturbi mentali, partendo dalla persona con un approccio bio-psico-sociale. Diamo molta importanza alla Musica. Questo ci permette di favorire una comunicazione che oltrepassa l’uso del linguaggio, promuovendo l’espressione dei vissuti più profondi, lavorare per l’armonizzazione della personalità dell’individuo e la costruzione di uno stato di benessere”.

“L’iniziativa rappresenta per noi un’occasione straordinaria per attuare un’azione di solidarietà mirata, ma anche un’opportunità prestigiosa per ampliare le attività dei giovani artisti del Cantiere Musicale, che si sta affermando sempre più come uno degli attori culturali più prestigiosi della Regione”, ha dichiarato il direttore artistico dell’evento, Roberto Giordano.

Curriculum Luna Costantini

Nata ad Avezzano (AQ) nel 2000, intraprende gli studi pianistici all’età di 5 anni. Nel maggio del 2011, undicenne, è stata selezionata tra i migliori allievi dei conservatori italiani e si è esibita nell’àmbito della trasmissione televisiva “Pillole di classica” su Canale 5. A 16 anni si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila e nello stesso anno viene ammessa alla Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, dove diviene la più giovane allieva ad aver ottenuto il Diploma di Pianoforte, sotto la guida di Roberto Giordano. A Imola consegue anche il Diploma di Musica da Camera, con il massimo dei voti, sotto la guida di Nazzareno Carusi.

Vincitrice di premi nazionali e internazionali, ha suonato tra l’altro per “La Società dei Concerti” di Milano, il “Teatro Coccia” di Novara, la Società “Primo Riccitelli” di Teramo, il “Maggio della Musica” di Napoli, l’Associazione Culturale “Musica con le Ali”, il Teatro Alighieri di Ravenna, lo “Yamaha Piano Festival”, il Festival Pianistico Internazionale “Mario Ghislandi”, l’“Accademia Musicale Pescarese”, Piano City a Milano, l’A.GI.MUS di Bologna, il “Soroptimist International”, l’“Istituzione Musicale Abruzzese”, l’Istituto Italiano di Cultura di Budapest, il Teatro di Monfalcone e il Meeting di Rimini. Ha registrato per Rai 5.