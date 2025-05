LIVE | Conclave 2025: oggi seconda giornata di votazioni, fumate alle 12 e 19 – Video in diretta da San Pietro

Tempo di lettura: ~3 min

CITTÀ DEL VATICANO – Giovedì 8 maggio 2025. Prosegue il Conclave per l’elezione del nuovo Papa, con i riflettori puntati sulla Cappella Sistina e sul comignolo da cui oggi, per la seconda giornata consecutiva, si attendono due fumate: una attorno alle 12:00, l’altra verso le 19:00. Nessuna elezione è avvenuta finora, come confermato dalla fumata nera di ieri sera alle 21:00, ma l’attesa per scoprire chi sarà il successore di Papa Francesco si fa sempre più intensa.





Sono 133 i cardinali elettori riuniti in Conclave per eleggere il 267esimo Pontefice della storia della Chiesa cattolica. Tra i nomi più ricorrenti nelle ultime ore ci sono quelli del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, del filippino Luis Antonio Tagle, già prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, e del patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa.





Fumata bianca o nera: a che ora vederla in diretta oggi

Secondo il calendario liturgico e il ritmo del Conclave, oggi – secondo giorno di votazioni – sono previste quattro votazioni totali, suddivise in due sessioni da due scrutini ciascuna. Le fumate avverranno solo dopo ogni coppia di votazioni, dunque presumibilmente alle 12:00 e alle 19:00. Tuttavia, una fumata bianca – qualora si raggiungesse la maggioranza dei due terzi – potrebbe arrivare anche in anticipo rispetto a questi orari.





A San Pietro sono attese oggi oltre 250mila persone, accorse da ogni parte del mondo per vivere questo momento cruciale della Chiesa. Tra bandiere, cori e flash, l’atmosfera è carica di emozione e speranza.





Il dossier riservato ai cardinali: “Serve una svolta rispetto a Francesco”

A far discutere è anche il cosiddetto “College of Cardinals Report”, un documento riservato consegnato ai cardinali prima del Conclave, che profila circa 40 papabili e li classifica sulla base delle loro posizioni su temi centrali come le benedizioni alle coppie omosessuali, il diaconato femminile e la contraccezione.





Il dossier, secondo indiscrezioni, rappresenterebbe una spinta verso una svolta più conservatrice, dopo il lungo pontificato di Papa Francesco, orientato su posizioni progressiste e di apertura. Una dinamica che potrebbe influenzare il voto in queste ore.





Cronaca del primo giorno: fumata nera e folla in attesa

Il Conclave è ufficialmente iniziato ieri, mercoledì 7 maggio, con il tradizionale rito dell’Extra Omnes, che segna la chiusura della Cappella Sistina al mondo esterno. Dopo la meditazione guidata da padre Raniero Cantalamessa, i cardinali hanno preso parte alla prima votazione. La fumata, attesissima da una piazza San Pietro gremita, è arrivata solo in serata – nera, dunque senza esito.





I presenti hanno vissuto momenti di trepidazione e anche di curiosità, con alcuni gabbiani posatisi sul comignolo che hanno rubato per qualche minuto la scena. Alle 21:00, la conferma: la fumata è nera, bisognerà attendere ancora.





Il programma di oggi: quattro votazioni e attesa per la sera

Questa mattina i cardinali si sono ritrovati alle 8:00 per la Messa e le Lodi nella Cappella Paolina, per poi trasferirsi nella Sistina alle 9:15. Due le votazioni previste in mattinata, seguite dal pranzo a Santa Marta. Alle 15:45, il rientro per le altre due votazioni pomeridiane, con Vespri conclusivi previsti intorno alle 19:30.





Anche oggi, quindi, si attende un responso importante. Se la fumata sarà bianca, i fedeli accoglieranno con gioia il nuovo Papa, il cui nome sarà annunciato con la storica formula Habemus Papam. In caso contrario, l'attesa proseguirà domani.