Conclusi i festeggiamenti in omaggio a Santa Teresa di Lisieux a Piano Luppino

LAMEZIA TERME (CZ) 5 OTT - Anche quest’anno è stata riproposta la festa in omaggio a Santa Teresa di Lisieux nella località Piano Luppino della Parrocchia Beata Vergine del Carmine di Lamezia Terme ma , a causa dell'emergenza del Covid -19, purtroppo, non c’è stata né la processione, né la festa esterna e né i tradizionali fuochi d'artifici. Il tutto però si è svolto nel rispetto delle norme vigenti anticontagio. Numerosa la partecipazione della comunità parrocchiale che ha seguito con devozione tutte le fasi programmate per i festeggiamenti tra cui la Santa Messa presieduta da don Andrea Latelli, nominato recentemente Cancelliere della Curia Vescovile di Lamezia Terme, il quale durante l’omelia si è rivolto ai fedeli invitandoli, in questo momento afflitto nuovamente dall’avanzare del Coronavirus in Italia e nel mondo, a ripartire da Gesù seguendo l’insegnamento dell’amore di Santa Teresa. «Mi auguro – ha affermato don Andrea – che tutti voi, in questo tempo segnato da preoccupazioni, prove e difficoltà, possiate ripartire da quell’Amore per Gesù che ha riempito la vita di Santa Teresa e vivere pienamente la grazia del Battesimo ricercando la bellezza della santità negli atti della vita quotidiana, compiuti per amore di Dio».



La festa è stata preceduta da un triduo di incontri e preghiere che, animato dal Comitato festa e dai Portantini della statua di Santa Teresa dal Terz’Ordine Carmelitano della parrocchia del Carmine e dai ragazzi del catechismo e dalle loro famiglie, ha caratterizzato le celebrazioni nella Chiesa di Santa Teresa di Piano Luppino. Un momento molto significativo è stato quello dell’Unzione dei malati della Contrada, avvenuto nel corso della celebrazione della Santa Messa.



Le celebrazioni eucaristiche del triduo sono state presiedute dai parroci del Carmine don Gigi Iuliano, don Pino Latelli e il vice don Francesco Bellomo che hanno fatto vivere alla comunità intensi momenti di preghiera, di riflessione e di ascolto della Parola di Dio affrontando appropriati temi di predicazione sulla misericordia di Dio, “una carezza sulle ferite dell’umanità”, alla luce della vita spirituale di Santa Teresa.



«La vita spirituale della suora carmelitana - hanno precisato i parroci – nel corso degli anni ha trovato terreno fertile in molti cristiani considerandola come specifico insegnamento nel cammino della santità». Ogni mattina del triduo i parroci hanno visitato gli ammalati somministrando loro il sacramento della Riconciliazione e della Eucarestia.

Foto: Don Andrea e don Pino Latelli

Lina Latelli Nucifero