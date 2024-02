Condanna a 5 anni e 6 mesi per il Cardinale Becciu per fondi della Santa Sede. Tutti i dettagli

La difesa annuncia un appello contro la sentenza

CITTÀ DEL VATICANO - Storica condanna nel Vaticano, dove il cardinale Giovanni Angelo Becciu è stato condannato penalmente a cinque anni e sei mesi di reclusione. Questa è la prima volta nella storia della Santa Romana Chiesa che un cardinale viene condannato penalmente da un tribunale composto da laici.

Becciu, che in passato è stato il sostituto per gli Affari generali e il prefetto per le Cause dei santi, è stato privato di questi incarichi tre anni fa dal Papa, oltre a essere stato sospeso dai privilegi del cardinalato. La sua condanna è stata emessa dal Tribunale vaticano come parte del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e sulla compravendita del palazzo di Londra.

L'accusa aveva richiesto una pena di sette anni e tre mesi per il cardinale sardo. Becciu è stato riconosciuto colpevole di due peculati, uno per l'investimento iniziale nel Palazzo di Sloane Avenue a Londra e uno per i 125.000 euro inviati alla cooperativa Spes di Ozieri, di proprietà del fratello Antonino. È stato inoltre condannato per una truffa aggravata, in concorso con l'esperta di intelligence Cecilia Marogna. Il Tribunale ha stabilito che i 575.000 euro inviati dalla Segreteria di Stato alla società slovena di Marogna, Logsic, erano stati utilizzati per scopi diversi dalla liberazione di una suora colombiana rapita in Mali, come inizialmente sostenuto.

Becciu è stato assolto da altre accuse, tra cui peculato, abuso d'ufficio e subornazione del testimone mons. Alberto Perlasca.

Il difensore del cardinale, l'avvocato Fabio Viglione, ha annunciato che faranno appello contro la sentenza, affermando che "Rispettiamo la sentenza, ma certamente ricorreremo". In una nota con la collega Maria Concetta Marzo, hanno espresso profonda amarezza per il fatto che l'innocenza di Becciu non è stata proclamata dalla sentenza nonostante considerino tutte le accuse infondate. Affermano che le prove emerse nel processo dimostrano una macchinazione contro il cardinale e mantengono la loro fiducia nell'appello.

Il Tribunale di primo grado, presieduto da Giuseppe Pignatone, ha respinto alcune delle accuse contro i dieci imputati ma ha confermato gran parte dell'impianto accusatorio. Dopo quattro ore e mezza di camera di consiglio, il tribunale ha emesso una condanna complessiva di 37 anni e un mese, rispetto ai 73 anni e un mese richiesti dal promotore di giustizia Alessandro Diddi. (Ansa)

In aggiornamento