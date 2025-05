Conference League: Fiorentina fuori ai supplementari, Chelsea avanti senza brillare

Tempo di lettura: ~2 min

Firenze e Londra – 08 maggio 2025 – La serata europea si chiude con destini opposti per le italiane: il Chelsea di Enzo Maresca batte di misura il Djurgarden e stacca il pass per la finale di Conference League, mentre la Fiorentina di Raffaele Palladino si ferma ai supplementari contro un Real Betis solido e cinico.

Chelsea-Djurgarden 1-0: basta Dewsbury-Hall, inglesi in finale

Dopo il rotondo 4-1 dell’andata, al Chelsea basta una rete di Kiernan Dewsbury-Hall al 38’ per superare anche nel ritorno gli svedesi del Djurgarden. Il match, giocato in un Stamford Bridge attento ma non infiammato, ha offerto pochi brividi: gli uomini di Maresca hanno gestito senza rischiare, mantenendo il controllo e confermandosi tra i favoriti per il titolo.

Una partita ordinata e funzionale, che proietta i Blues in una finale europea che mancava da anni, e che potrebbe rappresentare il primo trofeo della nuova era targata Maresca.

Fiorentina-Real Betis 2-2 (dts): sogno svanito, decide Ezzalzouli

Più intensa e drammatica la serata della Fiorentina, che al Franchi sperava in una nuova rimonta europea. Dopo il 2-1 subito all’andata, i viola partono forti e pareggiano i conti già nei tempi regolamentari grazie a una splendida doppietta di Robin Gosens. Ma il Real Betis, trascinato dalla qualità di Isco e dalla velocità di Antony, resiste e punisce nel momento più duro.

Al 97’, in avvio di primo tempo supplementare, arriva la doccia fredda: Ezzalzouli colpisce in contropiede e firma il definitivo 2-2, che elimina la squadra di Palladino in virtù del punteggio complessivo (4-3 per gli spagnoli).

La delusione viola e le parole di Palladino

In conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina aveva chiamato i suoi a ispirarsi allo spirito dell’Inter vista contro il Barcellona. «Dobbiamo sudare la maglia fino all’ultimo minuto», aveva detto. I suoi ci hanno provato davvero, dominando per lunghi tratti e mettendo in seria difficoltà gli andalusi, ma il Betis ha saputo colpire al momento giusto.

Resta l’amarezza per un traguardo solo sfiorato, ma anche la consapevolezza che il percorso europeo dei toscani resta di valore.

Conference League: finale a un passo

La finale di Conference League vedrà quindi Chelsea e Real Betis affrontarsi per alzare il trofeo. Per i Blues, l’obiettivo è riportare un titolo europeo a Londra. Per gli spagnoli, invece, si tratta della prima storica finale europea. Entrambe hanno mostrato carattere e qualità nel percorso, e si preannuncia un ultimo atto tutto da vivere.