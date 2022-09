Decreto Fase 2 Conte (16 maggio): nuovo DPCM su riaperture video

ROMA, 16 MAG - Palazzo Chigi, 16/05/2020 - Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.“Affrontiamo la fase 2 con la voglia di ricominciare, ma con prudenza”.

Il presidente del Consiglio ha spiegato che sarà obbligatorio rispettare la distanza di un metro. "Affrontiamo un rischio calcolato", ha aggiunto il premier. "Nei prossimi giorni partirà la sperimentazione dell'app Immuni", ha poi annunciato. In conferenza ha spiegato le norme del decreto, firmato oggi dal presidente Mattarella, sulle novità in vigore nelle prossime settimane



A dirlo Il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa in cui illustra il decreto sulle riaperture. L'accordo tra governo e Regioni sulle riaperture che, ieri, ha fissato le linee guida per le riaperture nella fase 2 dopo il lockdown per l'emergenza Coronavirus, è stato firmato oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Le Regioni collaboreranno con noi", ha aggiunto Conte

"Affrontiamo un rischio calcolato"

"Stiamo affrontando un rischio calcolato nella consapevolezza che la curva dei contagi potrà tornare a salire", ha sottolineato il premier. "Dobbiamo accettarlo altrimenti non potremo mai ripartire, dovremmo aspettare la scoperta e la

distribuzione del vaccino ma non ce lo possiamo permettere, ci ritroveremmo con un tessuto produttivo, sociale fortemente danneggiato", ha aggiunto.

"Rispettare la distanza di un metro"

Conte ha ripercorso i punti principali del decreto sulle riaperture che entrerà in vigore dal 18 maggio, ipotizzando maggiore libertà per gli spostamenti tra Regioni dal 3 giugno nel caso l'andamento rassicurante dei dati si confermi nei prossimi giorni. "In questa fase bisognerà comunque rispettare la distanza di un metro", spiega Conte invitando a portare con sé la mascherina. "Dal 3 giugno si potrà spostarsi all'interno degli Stati dell'Unione europea senza l'obbligo di quarantena", aggiunge il premier.

"Dal 18 riaprono negozi, bar e ristoranti"

Conte ha annunciato che "da lunedì 18 maggio riaprono i negozi di vendita al dettaglio, i servizi legati alla cura della persona, ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pub, a patto che le regioni accertino che la curva dell'epidemia è sotto controllo". Dal 25 maggio riapriranno palestre e piscine, mentre dal 15 giugno riaprono cinema e teatri.

"Presto per dare data ripartenza campionato calcio"

"Aspettare che si realizzino le condizioni per ripartire in massima sicurezza. Per avventurarsi con una data bisogna avere qualche elemento in più. In questo momento non c'è. Speriamo arrivi quanto prima", ha detto il presidente del Consiglio rispondendo a una domanda di Massimo Leoni di Sky tg24 sulla ripartenza del campionato di calcio.

"Le opposizioni sono liberissime di manifestare"

"Ci sono opposizioni che ritengono di dover manifestare in questo momento, sono liberissime e non mi permetto di sindacare le loro iniziative", ha poi commentato Conte, in riferimento alla manifestazione indetta da Lega e Fratelli d'Italia per il 2 giugno. "Ho accolto tanti esponenti dell'opposizione in spirito di collaborazione - ha aggiunto - anche in Parlamento, da qualche intervento, ci sono stimoli a fare meglio".

"Lombardi siano particolarmente attenti"

"Consiglio a tutti i lombardi di essere particolarmente attenti", ha detto Conte, "Portate sempre con voi la mascherina". "La Lombardia affronta la prova più difficile, i lombardi siano attenti e responsabili. Ma la Lombardia può ripartire", ha ribadito.