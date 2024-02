Confisca di beni da 400 milioni di euro nel settore dei giochi online: l'operazione contro la 'Ndrangheta

Guarda di Finanza ha confiscato beni per un valore di circa 400 milioni di euro, ad Antonio Ricci, un imprenditore di 48 anni attivo nel settore dei giochi e delle scommesse online. Questa azione è stata condotta dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dello Scico di Roma, in collaborazione con la Dda reggina, in ottemperanza a un provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria.

La confisca comprende una serie di beni, tra cui compendi societari, trust e disponibilità finanziarie in Calabria, Puglia e Abruzzo.

L'imprenditore Antonio Ricci era stato precedentemente coinvolto nell'operazione Galassia, volta a contrastare l'infiltrazione della 'ndrangheta nel settore dei giochi e delle scommesse online. L'indagine condotta dalla Dda reggina, diretta da Giovanni Bombardieri, ha portato alla luce un sistema criminale altamente sofisticato e redditizio, mirato alla raccolta illecita di scommesse. Questo sistema aveva una base decisionale ed operativa a Reggio Calabria e si estendeva anche a Malta, Romania, Austria e Spagna. Le società coinvolte utilizzavano un modello di guadagno a "cascata", che andava dal vertice dell'organizzazione fino al giocatore finale. Inoltre, sono emersi collegamenti con la 'ndrangheta, che riceveva una parte dei profitti in cambio di protezione e promozione del marchio online e nei locali commerciali.

Antonio Ricci è stato anche soggetto a Sorveglianza Speciale per due anni e sei mesi, con obbligo di soggiorno. Si ritiene che sia il vero proprietario di una società con sede legale a Malta, ma operante in Italia attraverso una rete di punti commerciali dedicati alla raccolta di scommesse online.

La confisca riguarda l'intero compendio aziendale di tre società operanti nel settore dei giochi e delle scommesse online, oltre a due trust con sede a Malta e i relativi portafogli finanziari. Sono stati sequestrati anche rapporti bancari, finanziari assicurativi e disponibilità finanziarie, con un valore stimato complessivo di circa 400 milioni di euro. (Ansa) (Immagine archivio)