Conte, sostenibilità-inclusione priorità connettività Ue-Asia

HANOI, 6 GIUGNO - La lotta al cambiamento climatico unisce Ue e Asean, insieme possono trovare in questo settore importanti chance di sviluppo economico e sociale. Asean e Ue possono fornire modello di integrazione regionale che può essere volano per la pace e lo sviluppo sostenibile. L'Italia farà la sua parte nello sviluppo di questo partenariato strategico". Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo al III Dialogo economico di alto livello tra Italia e Asean. "Ci sono principi e valori entro cui iscrivere la connettività euro-asiatica. Sinergia e collaborazione troveranno un ambiente propizio per svilupparsi con inclusività e trasparenza nel rispetto degli standard di qualità. La sostenibilità, in ogni sua dimensione, deve restare il nostro principio guida", spiega Conte.