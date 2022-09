Il sindaco Maesano: "Grande attenzione anche sullo stadio "Lollò Cartisano"

BOVALINO (RC), 15 LUG - L'amministrazione comunale porta a conoscenza della cittadinanza che un'altro cantiere è stato avviato.

Infatti da alcuni giorni è iniziata la demolizione e ricostruzione della palestra della scuola secondaria di primo grado (scuola media) di via XXIV Maggio.

Dopo la risoluzione di alcune problematiche burocratiche sopravvenute i lavori sono stati avviati e finalmente Bovalino avrà una struttura all'avanguardia e a norma per lo svolgimento di attività sportive soprattutto collegate alle attività scolastiche.

Anche questa rappresenta un'opera strategica tra quelle programmate per il rilancio e l'ammodernamento del paese.

Contestualmente vogliamo fare per l'ennesima volta chiarezza sulla questione relativa alla ristrutturazione del campo sportivo "Lollò Cartisano". L'Amministrazione, non ha interesse a cercare responsabili nei confronti dei quali già sta operando egregiamente l'autorità giudiziaria, ma è impegnata senza soluzione di continuità nella risoluzione di quest'altra problematica ereditata all'atto del proprio insediamento.

In tale contesto ribadiamo che, avendo molto a cuore anche le sorti dello sport, abbiamo presentato numerose richieste di finanziamento dopo la verifica, unitamente agli uffici, della possibilità di effettuare i lavori.

Infatti vogliamo ricordare che la struttura è stata dichiarata inagibile nel 2015 ed esiste un'indagine dell'autorità giudiziaria sull'esecuzione dei lavori e ciò ha reso tutto più difficile!

Inoltre, quest'amministrazione con le proprie esigue risorse di bilancio ha reso agibile i locali spogliatoi e infermeria consentendo alla squadra di tornare a giocare sul proprio terreno di gioco e quindi consentendo a molte famiglie finalmente di far giocare i propri figli a Bovalino. Ha effettuato altri importanti lavori tra i quali la sostituzione di tutta la rete metallica intorno al terreno di gioco. Invece i costi per la sanatoria della tribuna sono rilevanti e non possono essere sostenuti dal Comune. A tal proposito il sindaco ci tiene a evidenziare che "purtroppo ciò non è sufficiente perché la struttura merita di essere completamente ristrutturata e per questo stiamo verificando diversi e ulteriori canali di finanziamento, da ultimo il bando Sport e periferie 2020 che è stato pubblicato proprio in questi giorni.

Accanto a ciò, in questi tre anni l'amministrazione comunale si è dotata di un progetto preliminare di fattibilità dell'opera con i vari rilievi tecnici e conto economico che prevede la ristrutturazione di tutto l'impianto con la realizzazione, tra le altre opere, di un nuovo terreno di gioco in sintetico. Capiamo che la comunità sportiva è paziente da troppo tempo ma non può arrendersi proprio adesso che vi è un'amministrazione che sta dimostrando con i fatti un'attenzione importante su tutte le problematiche del paese.

Il tempo perso e i soldi spesi male non possono essere recuperati e soprattutto a poco serve essere in contrapposizione, è necessario piuttosto che ognuno faccia la propria parte, compreso il privato e in tal senso l'amministrazione comunale sta studiando un avviso pubblico per la concessione dell'impianto finalizzata alla sua ristrutturazione visto che esistono moltissimi canali di finanziamento ai quali possono partecipare anche i privati, il che rappresenterebbe certamente un'occasione in più per avere il "Lollò Cartisano" all'avanguardia."