Controesodo: code a barriere Milano est e Roma est e Nocera. Viabilità Italia

ROMA, 23 AGO - Traffico molto intenso come da previsione sulla Rete Autostradale per il primo controesodo. Code si sono formate - come segnala Viabilità Italia - alle barriere di Milano est, Roma est, Nocera e verso i capoluoghi.

Le maggiori criticità sono registrate nelle seguenti località: sull' A1 code a tratti tra Terre di Canossa-Campegine e bivio A1/A15, in direzione Milano, per lavori e code a tratti tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante, tra Monte San Savino e Firenze sud e tra Ponzano Romano e Attigliano, per traffico intenso, in direzione Milano Sempre sull'A1 code di 2 chilometri per lavori tra Capua e Caianello, in direzione nord; traffico molto intenso tra Napoli nord e Capua, sempre in direzione nord; Sull'A30 coda di 2 km alla barriera di Salerno, in direzione Napoli, e coda di 1 km nell'immissione sull'A1, verso Roma.

Sull'A16 code di 6 km tra Lacedonia e Grottaminarda, in direzione di Napoli, per riduzione di carreggiata. Ed ancora sull'A12 code a tratti per 4 km tra Genova est e Bivio A12/A7, verso ovest, per lavori; coda di 4 km da Carrara a La Spezia e coda a tratti di 6 km tra Versilia e Sarzana, per traffico intenso, sempre in direzione ovest, verso Genova; Sull'A14 rallentamenti con code a tratti in direzione di Bologna, verso nord, tra Cattolica e Bologna, tra Vasto e Porto Sant'Elpidio; in direzione sud, verso Bari, traffico rallentato con code tra Bologna e Imola e tra Faenza e Rimini per traffico intenso; Sull'A22 code a tratti tra Chiusa ed Affi, in direzione sud, per traffico intenso; in direzione opposta, verso il Brennero, traffico rallentato con code per traffico intenso tra Verona nord e Rovereto nord.

Sull'A23: code tra Tarvisio Nord e Confine di Stato per controlli sanitari da parte delle autorità austriache.raffico intenso al porto di Messina per gli imbarchi per Reggio Calabria, con attesa di 40 minuti in aumento.

Sulla rete stradale in gestione Anas il traffico è intenso e generalmente regolare. In Sicilia traffico fortemente rallentato in A29 per incendio in località Cinisi, in direzione Palermo, e sul RA 15 località Gravina di Catania verso lo svincolo di Catania nord, per il traffico intenso.

Sulla SS90 "delle Puglie" in località Montaguto vi è la chiusura tra il km 43 e il km 49 per presenza di materiale sulla carreggiata, a seguito di incendio nella mattinata, con deviazione del traffico sulla SP26 e SP123 per i mezzi leggeri, mentre per i mezzi pesanti la deviazione è sulla A16.