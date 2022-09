Controesodo da Zona rossa in A1, A22, A14 e A2. Nel foggiano morto 21enne. Brennero bollino rosso

Iniziato il controesodo, rallentamenti ma pochi disagi Incidente nel Foggiano, morto 21 enne, gravi i due feriti

ROMA, 23 AGO - È già tempo di controesodo, di rientro dalle ferie. Nel penultimo week end di agosto, come di consueto, è iniziato il ritorno a casa per molti. Operazioni iniziate, di fatto, ieri con un traffico inteso su tutta la rete autostradale.

Nella direttrice da sud verso nord, verso i grandi centri urbani, si è registrato un sensibile aumento della circolazione ma al momento i disagi sembrano limitati. Rallentamenti si sono verificati su alcuni tratti dell'A/1 tra Napoli e Roma, nei pressi di Firenze e Bologna, e in ingresso a Milano in A/22 e A/14. Anche oggi, caratterizzato da bollino rosso, il traffico è risultato sostenuto con code di 6 km tra Valdichiana e Arezzo per incidente, in direzione nord, così come tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli, direzione sud.

Code anche tra Capua e Caianello per riduzione di carreggiata e tra la barriera Como Grandate e Como Monte Olimpino. Al traforo del Monte Bianco coda in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix con attesa prevista di un'ora Sulla rete stradale ed autostradale in gestione Anas traffico regolare anche se sostenuto dalle località di villeggiatura, in particolare, lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo tra Lauria e Salerno, in direzione nord.

"Per agevolare gli spostamenti - afferma in una nota Viabilità Italia - è attiva la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 t, per l'intera domenica, dalle ore 07.00 alle ore 22.00". Chi si è messo in marcia in queste ora ha trovato bel tempo e temperature alte, ma secondo lo scenario meteo elaborato dal Dipartimento della Protezione civile tra lunedì e martedì, si prevedono precipitazioni più diffuse sulle regioni settentrionali, fino ai settori pianeggianti. Il centro coordinamento nazionale di viabilità raccomanda, come sempre, a "tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade e del traffico. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé e dei passeggeri con l'uso delle cinture di sicurezza dei posti anteriori e posteriori".

Non mancano, comunque, notizie di incidenti, anche gravi. Un giovane di 21 anni è morto sulla strada statale 89, che da Manfredonia conduce a Foggia, nei pressi di un distributore di carburante. Nell'incidente sono rimasti feriti un 25enne, che è in gravissime condizioni, e una 19enne. Entrambi sono ricoverati all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Il 21enne è morto subito dopo il suo ricovero. Sempre in giornata una persona ha perso la vita investita da un treno regionale di Trenitalia nella zona tra le stazioni di Torre del Greco ed Ercolano-Portici, nel Napoletano. A seguito di ciò "alle 14.15 - ha tenuto a informare in una nota Rfi, Rete ferroviaria italiana - tutti gli ottanta passeggeri sono scesi dal treno per raggiungere un punto libero accompagnati lungo i binari dal capotreno e dalle forze dell'ordine dove proseguiranno con bus''. Il servizio è stato poi riattivato alle 15.25 dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti.

A seguito dell'investimento della persona 5 treni regionali sono stati cancellati e 7 della stessa tipologia hanno subito limitazioni nel percorso. Per chi ha scelto il treno come mezzo per muoversi sul territorio, il Gruppo Fs Italiane ricorda che è stato "potenziato il servizio di customer care nelle principali stazioni italiane e a bordo" dei mezzi. La carica dei tedeschi. Brennero da bollino rosso Fine settimana post Ferragosto caratterizzato anche dall'ingresso in Italia di nuovi turisti stranieri, nella stragrande maggioranza provenienti dalla Germania. Forte la presenza di italiani che hanno preferito la montagna italiana. Domenica da bollino rosso sin dalle prime ore del mattino sulla carreggiata sud dell'autostrada A22 del Brennero.

Migliaia di vacanzieri provenienti dai Laender tedeschi, in particolare da Baviera e dal vicino Baden-Wuerttemberg, in queste ore sono in viaggio verso le località balneari del nord e centro Italia. In particolare, mete preferite del turista tedesco, sono i laghi di Garda e Caldaro, ma anche le spiagge della Riviera Adriatica, della Laguna Veneta e con una buona percentuale anche le città d'arte.

Numerosi sono i collegamenti aerei tra la Germania e le località turistiche italiane. Sulla corsia sud dell'Autobrennero vengono segnalati rallentamenti e code su un tratto di oltre 150 chilometri tra il confine di Stato di Passo del Brennero e la barriera di Vipiteno. Ma soprattutto tra Chiusa/Val Gardena ed Affi, quest'ultima uscita che serve le località del lago di Garda meridionale. Coda che oscilla tra i 3 e i 6 chilometri tra Carpi e l'allacciamento A1.

Code e traffico molto sostenuto anche in direzione nord tra Verona Nord e San Michele all'Adige in Trentino. In Trentino Alto Adige agosto da record in diverse vallate e nelle località di fondovalle nella seconda estate caratterizzata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure anti-contagio. Forte affluenza di turisti italiani in Alta Val Pusteria. Nella zona di San Candido e Dobbiaco, nel cuore delle Dolomiti di Sesto, quelle delle Tre Cime di Lavaredo, da circa tre settimane si registra il tutto esaurito negli hotel ma anche nei tradizionali 'Zimmer' (camere), i bed and breakfast nel mondo germanofono. I vacanzieri italiani sono arrivati in massa anche nelle più note valli Gardena, Badia, Fassa e Fiemme.

Per molti l'estate 2021 è stata quella dell'esordio in ambiente montano. Infatti, sono stati tanti che, pur avendo il mare a pochi chilometri, hanno preferito sobbarcarsi viaggi di alcune centinaia di chilometri e immergersi nella natura. Tante le attività, dalle semplici passeggiante tra i boschi alle escursioni tra rifugio e rifugio e con un'impennata delle gite in bicicletta elettrica, portata da casa o noleggiata. Il tutto nel pieno rispetto del Green pass per entrare nelle malghe e nei rifugi. Sarà il Green pass lo strumento che dovrebbe consentire far ripartire anche il turismo invernale dopo quello scorso caratterizzato dal lockdown. (Rainews)

