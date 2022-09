Controlli Nas su Green pass, multe in tutta Italia Specie in attività ristorazione. Speranza, strumento importante

ROMA, 20 AGO - Arrivano le prime sanzioni per la violazione delle regole del Green pass, obbligatorio dal 6 agosto per accedere ai locali al chiuso, palestre, piscine, cinema e sale gioco. I carabinieri del Nas per la tutela della salute hanno contestato 37 multe in tutta Italia, di cui 19 ai gestori di ristoranti, bar, palestre, sale scommesse e sale giochi per non aver accertato il possesso della certificazione verde. Gli avventori sono stati ammessi a consumare pietanze e bevande al tavolo all'interno dei locali o consentendo l'accesso senza verificare se fossero in possesso del documento.



Altre 18 violazioni sono state rilevate nei confronti dei clienti e delle utenze per mancato possesso del Green pass. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha voluto ringraziare i carabinieri "che ogni giorno lavorano per la tutela della salute e il rispetto delle regole" E ha spiegato: "Sono ormai milioni i cittadini che utilizzano in modo corretto il Green Pass, uno strumento importante per contrastare la pandemia e mantenere aperte le attività".



Il Nas dal canto suo ha reso noto che delle sanzioni rilevate nel corso dei controlli, tre quarti sono riconducibili a strutture di somministrazione di alimenti e bevande, cioè ristoranti, pizzerie e bar. La restante parte è stata invece individuata in palestre (24%) e presso sale gioco e scommesse (11%). Le ispezioni a campione sono state condotte in tre palestre di Viareggio (LU), Camaiore (LU) e Cervignano del Friuli (UD).



I carabinieri di Livorno e Udine hanno sanzionato i tre titolari delle attività e sei frequentatori risultati sprovvisti di certificazione verde, individuati mentre svolgevano attività fisica all'interno delle struttura.



Tra le situazioni particolari, il Nas di Cremona ha contestato quattro sanzioni a seguito di mancate verifiche sugli accessi in assenza di Green pass nella paninoteca di una nota catena internazionale di fast-food di Castelpusterlengo (MN) e presso un esercizio di ristorazione di una nota azienda italiana di ristoranti tex-mex del capoluogo.



Complessivamente - chiarisce una nota - sono state irrogate sanzioni amministrative per 14.800 euro. Oltre alla verifica della certificazione verde Covid, i controlli hanno riguardato anche la corretta applicazione delle restanti misure di contenimento alla diffusione pandemica, e sono state contestate 102 violazioni nei confronti di bar, ristoranti, centri ricreativi e turistici per mancato uso delle mascherine, assenza di informazioni agli utenti, mancanza della distanza interpersonale e svolgimento di attività non consentite.



Tra queste l'intervento del Nas in una discoteca in provincia di Cremona dove gli utenti stavano ballando e non rispettavano il distanziamento previsto. L'ispezione ha portato alla sanzione del gestore e all'immediata sospensione delle danze.