Coppa Italia 2025/2026: il tabellone ufficiale, calendario, partite e squadre in gara

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

È stato definito il tabellone ufficiale della Coppa Italia 2025/26, con tutte le date, partite e squadre partecipanti. L'edizione di quest’anno presenta subito un colpo di scena: il Milan fuori dalle teste di serie, costretto a partire dai trentaduesimi di finale. Il sorteggio segue il regolamento ormai consolidato e tiene conto del ranking basato sui risultati dell'ultima stagione.

Regolamento Coppa Italia 2025/2026: come funziona il torneo

La formula resta invariata: 44 squadre al via, suddivise tra Serie A (20), Serie B (20) e 4 club di Lega Pro segnalati dalla Lega Serie A. Il tabellone è di tipo "tennistico", con turni ad eliminazione diretta e tre fasi di ingresso:

8 squadre iniziano dal turno preliminare

28 squadre entrano dai trentaduesimi di finale

8 teste di serie scendono in campo direttamente dagli ottavi

Le squadre “big” giocano in gara secca in casa, un vantaggio non trascurabile nei match ad eliminazione diretta.

Le otto teste di serie: fuori il Milan, dentro il Bologna

Il ranking è basato sui risultati dell’ultima stagione. Nonostante il Milan abbia chiuso all’ottavo posto in campionato, è il Bologna, vincitore dell’ultima edizione della Coppa Italia, a ottenere la testa di serie n.1, scalzando proprio i rossoneri. Di seguito le 8 teste di serie ufficiali:

Bologna Napoli Inter Atalanta Juventus Roma Fiorentina Lazio

Queste squadre entreranno in scena solo dagli ottavi di finale.

Ranking completo: tutte le 44 squadre partecipanti

Ecco l’elenco completo delle squadre partecipanti alla Coppa Italia 2025/26, ordinate per ranking:

Bologna Napoli Inter Atalanta Juventus Roma Fiorentina Lazio Milan Como Torino Udinese Genoa Verona Cagliari Parma Lecce Sassuolo Pisa Cremonese Empoli Venezia Monza Spezia Juve Stabia Catanzaro Cesena Palermo Bari Sudtirol Modena Carrarese Reggiana Mantova Frosinone Sampdoria Padova Entella Avellino Pescara Vicenza Ternana Audace Cerignola Rimini

Turno preliminare: calendario e orari

Il primo atto della Coppa Italia 2025/26 prevede quattro match, con le otto squadre più basse nel ranking che si sfideranno per accedere ai trentaduesimi:

Entella – Ternana | 9 agosto, ore 20:30

| 9 agosto, ore 20:30 Padova – Vicenza | 10 agosto, ore 19:30

| 10 agosto, ore 19:30 Avellino – Audace Cerignola | 10 agosto, ore 20:30

| 10 agosto, ore 20:30 Pescara – Rimini | 10 agosto, ore 20:30

Trentaduesimi di finale: le partite ufficiali

Le vincitrici del turno preliminare si aggiungeranno alle altre 28 squadre, tra cui anche il Milan, che debutterà già a metà agosto. Ecco il calendario completo:

Empoli – Reggiana | 15 agosto, ore 18:00

| 15 agosto, ore 18:00 Sassuolo – Catanzaro | 15 agosto, ore 18:30

| 15 agosto, ore 18:30 Lecce – Juve Stabia | 15 agosto, ore 20:45

| 15 agosto, ore 20:45 Genoa – Padova/Vicenza | 15 agosto, ore 21:15

| 15 agosto, ore 21:15 Venezia – Mantova | 16 agosto, ore 18:00

| 16 agosto, ore 18:00 Como – Sudtirol | 16 agosto, ore 18:30

| 16 agosto, ore 18:30 Cagliari – Entella/Ternana | 16 agosto, ore 20:45

| 16 agosto, ore 20:45 Cremonese – Palermo | 16 agosto, ore 21:15

| 16 agosto, ore 21:15 Monza – Frosinone | 17 agosto, ore 18:00

| 17 agosto, ore 18:00 Parma – Pescara/Rimini | 17 agosto, ore 18:30

| 17 agosto, ore 18:30 Cesena – Pisa | 17 agosto, ore 20:45

| 17 agosto, ore 20:45 Milan – Bari | 17 agosto, ore 21:15

| 17 agosto, ore 21:15 Verona – Avellino/Cerignola | 18 agosto, ore 18:00

| 18 agosto, ore 18:00 Spezia – Sampdoria | 18 agosto, ore 18:30

| 18 agosto, ore 18:30 Udinese – Carrarese | 18 agosto, ore 20:45

| 18 agosto, ore 20:45 Torino – Modena | 18 agosto, ore 21:15

Sedicesimi di finale: gli accoppiamenti del 24 settembre

Le 16 squadre vincitrici si affronteranno tra loro per l’accesso agli ottavi, dove entreranno le teste di serie. Di seguito i possibili accoppiamenti:

Milan/Bari vs Lecce/Juve Stabia

vs Como/Sudtirol vs Sassuolo/Catanzaro

vs Torino/Modena vs Cesena/Pisa

vs Udinese/Carrarese vs Cremonese/Palermo

vs Genoa/Padova/Vicenza vs Empoli/Reggiana

vs Verona/Avellino/Cerignola vs Venezia/Mantova

vs Cagliari/Entella/Ternana vs Monza/Frosinone

vs Parma/Pescara/Rimini vs Spezia/Sampdoria

Ottavi di finale: ipotesi incroci tra le big

Se tutte le squadre di Serie A dovessero arrivare agli ottavi, ecco il potenziale tabellone degli ottavi di finale:

Parte sinistra

Bologna – Parma

Lazio – Milan

Juventus – Udinese

Atalanta – Genoa

Parte destra

Inter – Verona

Roma – Torino

Fiorentina – Como

Napoli – Cagliari

In grassetto le squadre teste di serie, che inizieranno la competizione dagli ottavi.

Derby possibili solo in finale

Il tabellone attuale tiene lontani i derby nei primi turni. Inter-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Torino si potrebbero affrontare solo in finale. Tuttavia, non mancano match ad alta tensione già dai quarti, come:

Juventus – Atalanta

Milan – Bologna (remake della finale 2024)

(remake della finale 2024) Inter – Roma

Napoli – Fiorentina

Conclusioni

La Coppa Italia 2025/26 si preannuncia ricca di emozioni fin dalle fasi iniziali. Il Milan dovrà sudare per guadagnarsi un posto tra le big, mentre il Bologna campione uscente difenderà il trofeo da testa di serie n.1. Tutti i match saranno a gara secca: spettacolo garantito.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti