Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Coppa Italia 2025/26: ecco come cambia il tabellone della prossima edizione

Il cammino delle big, gli accoppiamenti dei trentaduesimi e i possibili incroci fino ai quarti

La Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 inizia a prendere forma. Dopo la fine del campionato di Serie A 2024/25, è stato ufficializzato il nuovo tabellone. La notizia che più fa discutere è l’esclusione del Milan dalle otto teste di serie: i rossoneri cominceranno la competizione dai trentaduesimi di finale, come già successo al Napoli lo scorso anno.

Il format: conferme e struttura della competizione

La Lega Serie A ha confermato integralmente il format in vigore negli ultimi tre anni. Le squadre partecipanti saranno in totale 44, così suddivise:

20 club di Serie A 20 club di Serie B 4 club provenienti dalla Lega Pro



Tutte le gare, fino alle semifinali, si disputeranno in partita unica, con campo assegnato alla squadra con miglior ranking. Il sistema a eliminazione diretta favorisce spettacolo e imprevedibilità.

Trentaduesimi di finale: il Milan pesca il Bari

Il Milan debutterà in casa, a San Siro, contro il Bari. In caso di vittoria, affronterà la vincente di Lecce – Juve Stabia. Agli ottavi, il possibile incrocio con la Lazio, mentre ai quarti i rossoneri potrebbero trovare il Bologna, campione in carica.

Tra le sfide da tenere d’occhio, da segnalare anche l’ottimo Catanzaro, pronto a sfidare il Sassuolo in un match sulla carta difficile, ma che potrebbe rappresentare una delle prime sorprese del torneo. Dopo una stagione di crescita in Serie B, la formazione calabrese cercherà di lasciare il segno anche nella coppa nazionale.

Tabellone Trentaduesimi di Finale

Match Accoppiamento

1 Milan – Bari 2 Como – Sudtirol 3 Torino – Modena 4 Udinese – Carrarese 5 Genoa – Entella / da determinare 6 Verona – Padova / da determinare 7 Cagliari – Avellino / da determinare 8 Parma – Rimini / da determinare 9 Lecce – Juve Stabia 10 Sassuolo – Catanzaro 11 Pisa – Cesena 12 Spezia/Cremonese – Palermo 13 Empoli – Reggiana 14 Venezia – Mantova 15 Monza – Brescia / Frosinone 16 Spezia/Cremonese – Frosinone / Salernitana / Sampdoria

Le teste di serie: le big ai blocchi degli ottavi

Entrano in scena direttamente agli ottavi di finale le prime otto classificate della Serie A 2024/25:

Bologna Napoli Inter Atalanta Juventus Roma Fiorentina Lazio

Queste squadre disputeranno il primo match in casa, come da regolamento.

Ottavi di finale: possibili sfide da brividi

Se tutte le favorite vincessero, gli ottavi di finale si configurerebbero così:

Parte sinistra del tabellone

Ottavi Match previsto

Ottavo 1 Bologna – Parma Ottavo 2 Lazio – Milan Ottavo 3 Juventus – Udinese Ottavo 4 Atalanta – Genoa

Parte destra del tabellone

Ottavi Match previsto

Ottavo 5 Inter – Verona Ottavo 6 Roma – Torino Ottavo 7 Fiorentina – Como Ottavo 8 Napoli – Cagliari

Quarti di finale: gli incroci più attesi

I quarti di finale, in base al ranking, potrebbero regalare queste sfide:

Parte sinistra

Quarto Match previsto

Quarto A Bologna – Lazio Quarto B Juventus – Atalanta

Parte destra

Quarto Match previsto

Quarto C Inter – Roma Quarto D Fiorentina – Napoli

Preliminari e slot ancora da definire

La Coppa non inizierà con i trentaduesimi: si giocherà prima il turno preliminare, a cui parteciperanno:

le tre vincitrici dei gironi di Serie C (Padova, Entella, Avellino) la vincitrice della Coppa Italia Serie C (Rimini) la quarta promossa dalla C le tre seconde dei gironi, salvo modifiche dovute ai playoff



Nel frattempo, sono in corso gli ultimi verdetti legati a Serie B e Serie C. In particolare, il caso Brescia condiziona lo scenario playout e la definizione del quadro completo. Tra le squadre in bilico figurano Spezia e Cremonese.

Una coppa incerta, tra storia e nuove ambizioni

La Coppa Italia 2025/26 si presenta più aperta che mai. Il Milan fuori dalle teste di serie, le sfide secche fin dai primi turni e l’ingresso scaglionato delle big promettono uno spettacolo continuo. Come ogni anno, ci sarà spazio per le sorprese: tra sogni di gloria, rimonte impossibili e nuove rivalità, il torneo è pronto a partire.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti