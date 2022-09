Coronavirus: task force medica in Figc per nazionali. Stop a stage U19, Gravina convoca riunione

Coronavirus: task force medica in Figc per nazionali. Stop a stage U19, Gravina convoca riunione domani

ROMA, 23 FEB - Una task force dei medici della federazione per analizzare la situazione dell'emergenza Coronavirus e dare indicazioni precise sull'attività delle squadre nazionali: è questa la decisione del presidente della Figc,

Gabriele Gravina, che dopo aver ufficializzato il rinvio delle gare in Lombardia e Veneto ha convocato la riunione per domani mattina alle 10 in via Allegri. Intanto sono stati rinviati gli stage delle nazionali Under 19 maschi e femminile.