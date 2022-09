Vovid-19: 7 casi positivi in Calabria centrale. Bollettino aziende Pugliese Ciaccio e Policlinico

Coronavirus: 7 casi positivi in area centrale Calabria. Dati da Bollettino aziende Pugliese Ciaccio e Policlinico

CATANZARO, 10 APR - Sono sette i casi positivi al coronavirus accertati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Lo riferisce il bollettino che comprende i dati delle aziende ospedaliere "Pugliese Ciaccio" e "Mater Domini" di Catanzaro.



I casi riguardano tre persone residenti in provincia di Catanzaro e quattro in quella di Vibo Valentia. I nuovi tamponi eseguiti sono 207 che portano il totale a 4.423. I ricoveri nel reparto malattie infettive del Pugliese Ciaccio sono tredici con due nuovi ingressi e un dimesso.



Due le persone in terapia intensiva dove si registra anche un deceduto. Nel reparto di Malattie infettive del Policlinico universitario ci sono 43 ricoverati, una persona è deceduta. Quattro le persone ricoverate nella terapia intensiva.